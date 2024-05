La Universidad entra en el hub del vino búlgaro para impulsar el sector

Publicado por A. Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

La Universidad de León acaba de integrarse en el consorcio PlovdivWineUni, que coordinado por la Universidad de Tecnología de los Alimentos de Plovdiv y apoyado por la Organisation of Vine and Wine centra su tarea en la investigación y en el impulso de un sector que actualmente a nivel internacional se considera estratégico. «Este acuerdo nos permitirá no solo fortalecer lazos académicos, sino también ofrecer programas innovadores y de alta calidad en colaboración con una red de instituciones líderes en el sector», destaca el vicerrector de Internacionalización en funciones, Roberto Baelo, quien aprovechó su invitación a la ceremonia de investidura del embajador español en Bulgaria entre 2019 y 2024, Alejandro Polanco Mata, como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Tecnología y Alimentos de Plovdiv.

Baelo explica que se trata de un memorando de colaboración que potenciará las microcredenciales enfocadas al sector vitivinícola de la institución académcia leonesa y el programa de maestría Tecnología del Vino y de las Bebidas a Base de Vino que desarrolla la institución búlgara bajo los auspicios de la organización internacional del vino. Así, los alumnos de ambas instituciones se beneficiarán de una «formación de vanguardia», además de favorecer la internacionalización de ambas instituciones, junto con el positivo impacto en la formación de futuros profesionales en el ámbito de la enología y las ciencias alimentarias.

Cooperación La institución leonesa mantiene una estrecha relación con la región de los Balcanes

«La colaboración con la Universidad de Tecnología y Alimentos de Plovdiv y el consorcio PlovdivWineUni es un paso significativo hacia el fortalecimiento de las capacidades de investigación y formación en enología, un campo de creciente importancia a nivel global», remarca Baelo.

Durante su discurso de investidura, Polanco Mata destacó los desafíos a los que se enfrenta el sector vitivinícola español, subrayando su «papel crucial» en el desarrollo regional sostenible de España y agradeció explícitamente la presencia de Roberto Baelo y las iniciativas de colaboración emprendidas por las universidades españolas en Bulgaria, mencionando a la Universidad de León «como un ejemplo a seguir para continuar avanzando en la cooperación internacional y el fomento de buenas prácticas de internacionalización».

Innovación El objetivo es, además de intercambios de alumnos, abrir nuevas vías de investigación

«Es un honor y un privilegio para mí presentar las insignias a Polanco, un diplomático que ha contribuido de manera brillante al desarrollo de la colaboración académica entre Bulgaria y España, y en particular entre la Universidad de Tecnología de los Alimentos y las principales universidades españolas en el campo de las ciencias enogastronómicas: la Universidad de León y la Universidad de Castilla-La Mancha», afirmó el rector el profesor Galin Ivanov durante la ceremonia tal y como recogieron varios medios de comunicación locales.

La relación de la Universidad de León con instituciones en la región de los Balcanes no es nueva y la institución académica ha trabajado de cerca con la Consejería de Educación y la Embajada de España para desarrollar plataformas que permitan la cooperación en programas de investigación conjunta así como en programas educativos y de intercambio que beneficien a estudiantes de Bulgaria, Hungría, Rumanía, Moldavia, Serbia y Turquía.

«Uno de los programas más destacados son las becas TalentUnileon, que ofrece becas a los mejores expedientes de titulados de las secciones bilingües de estos países para poder estudiar su grado en la Universidad de León, un esfuerzo pionero a nivel nacional que permite a estudiantes de esas latitudes acceder a la oferta formativa de la Universidad de León», remarca el vicerrector en funciones.