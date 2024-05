‘Agua, Salud y Empleo’: el agua como un sinónimo de bienestar de todos los leoneses

Mañana acaba el plazo para que las entidades sociales de León presenten sus ideas al ya consolidado programa ‘Agua, Salud y Empleo’, una iniciativa que, por tercer año consecutivo, ha lanzado Aguas de León y cuyo objetivo es ayudar y desarrollar proyectos de aquellas asociaciones que promuevan acciones y actividades asistenciales, sanitarias y en el ámbito del empleo que sirvan para mejorar la calidad de vida de los leoneses.

La puesta en marcha de esta nueva edición de ‘Agua, Salud y Empleo’ pone de manifiesto la buena salud de la que sigue gozando el Pacto Social, impulsado por el Ayuntamiento de León y por la Sociedad Mixta, y que pretende hacer de la capital leonesa una comunidad sostenible, en la que el agua sea sinónimo de bienestar, que permita la asistencia a las personas más vulnerables y el fomento de la igualdad de oportunidades.

Las iniciativas que se presenten deberán estar enfocadas en el desarrollo social de personas vulnerables desde el aspecto económico, del empleo o de la salud; en la atención a las necesidades básicas de personas de colectivos vulnerables; en el desarrollo de actividades que contemplen la importancia de cuidar y proteger la salud de las personas y del medio ambiente; y en la sensibilización en el cuidado del agua y del medio ambiente.

El desarrollo social de las personas vulnerables desde el aspecto económico, del empleo o la salud; la atención a las necesidades básicas, o la sensibilización en el cuidado del medio ambiente, son algunos de los requisitos, junto con que se trabaje claramente a favor de, al menos, el agua, la salud o el empleo, que cumplen entidades como la Fundación Isadora Duncan, dedicada a la defensa y reconocimiento de las madres solteras como familia propia y autónoma en la sociedad española.

MENORES

Esta Fundación, tal y como explica el técnico Aitor Alkain, ya fue seleccionada en las dos ediciones anteriores del ‘Agua, Salud y Empleo’ para la puesta en marcha de iniciativas destinadas al «trabajo directo con menores», creando e implementando dinámicas y actividades lúdicas y pedagógicas para promover la conciencia medioambiental a través del reciclaje, el uso responsable de los recursos o la importancia del agua. Este año, la Fundación volverá a presentar su proyecto a la nueva edición del programa. En opinión de Alkain, iniciativas como ‘Agua, Salud y Empleo’ suponen un «gran aporte» a este tipo de entidades. «Refuerzan nuestras actividades, cuentan con sostenibilidad y una fuerza aún mayor», incide el técnico de Isadora Duncan, que deja clara la importancia de la colaboración entre distintas administraciones «tanto para detectar y cubrir necesidades, como para proporcionar nuevos objetivos de trabajo». «Las entidades que trabajamos en la primera intervención con las personas y familias en situaciones que requieren cierto apoyo somos las encargadas de comunicar el pulso social a administraciones para que implementen entre sus políticas de acción verdaderas medidas que apoyen la consecución del bienestar social de la población», asegura.

Down León Amidown - Asociación Amigos Síndrome de Down en León es otra de las entidades que ya ha participado en las dos ediciones anteriores del ‘Agua, Salud y Empleo’ y que este año también optará a ser una de las beneficiarias. Esta asociación, según apunta su responsable de Administración y Recursos Humanos, Ángela Álvarez, «entiende que la mejora de la calidad de vida con Síndrome de Down y otras capacidades intelectuales debe hacerse procurando el desarrollo de una vida normal que facilite su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida, en un permanente respeto a la diversidad».

VISIBILIDAD

En este sentido, Álvarez valora iniciativas como la que surge desde Aguas de León, que posibilitan a las asociaciones del Tercer Sector poner en práctica aspectos que «no siempre son financiables por otras vías». Además, resalta, permite a estas entidades dar «visibilidad a todo el trabajo que se realiza día a día y cómo se da respuesta a las diferentes necesidades que surgen con el tiempo». Por ello, desde Down León Amidown alaban este tipo de proyectos. «Es una forma visible de colaboración y compromiso con el Tercer Sector y con la sociedad, en general». «Tanto instituciones públicas como privadas tienen un papel relevante en la sociedad, pudiendo ser partícipes del desarrollo social favoreciendo y fomentando proyectos que velen por el bienestar social», explica.

Estanislao de Luis Calabuig es el presidente de la Junta Provincial de León de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una organización cuyo objetivo es aliviar y evitar el sufrimiento de las personas producido por el cáncer. «Disminuir el impacto del cáncer en la sociedad sólo puede conseguirse con un enfoque integral que se inicia con la prevención, y por eso cuidamos de la salud de todos, estamos junto a las personas afectadas e impulsamos la investigación de calidad», comenta su responsable.

Por ello, destaca el apoyo de las instituciones con iniciativas que mejoren el bienestar de las personas. En palabras del profesor De Luis Calabuig, este apoyo supone un «gran paso» para «permitir o mejorar actuaciones sociales fundamentales, que no tienen por qué ser actividades específicas del servicio, pero que se manifiestan como un complemento de notables beneficios en la consecución de diversos objetivos de asociaciones vinculadas a la proyección social».

