La ‘cumbre’ médica’ pide salvar Primaria y sumar tecnología

Coinciden en que la Sanidad se asoma al abismo por unas plantillas envejecidas y falta de relevo por la carencia de especialistas. Por eso creen necesario eliminar burocracia para dar más oportunidad de formación MIR a mayor número de graduados, aunque saben que el sistema tiene que adaptarse al cambio de mentalidad de los jóvenes para atraerlos, unos profesionales nóveles que ya no quieren trabajar tardes y noches, buscan conciliar más y rechazan el entorno rural y los centros pequeños con menos servicios y posibilidad de desarrollo.

Tras auscultar al ‘enfermo, los consejeros de Sanidad de CyL, Alejando Vázquez; Castilla-La Mancga, Jesús Fernández; La Rioja, María Martín; y Cantabria, César Pacual, citados por el presidente de la fundación científica del Consejo de Colegios Médicos de CyL, José Luis Díaz Villarig, a una jornada sobre ‘Mejoras del Sistema Nacional de Salud’, propusieron aprovechar la revolución tecnológica para dar un soporte a las decisiones médicas, lo que conlleva más financiación estatal y un reparto que plantean efectuar «según el coste real de los servicios y no por el trasnochado sistema de territorio y población».

Salvar primaria, donde se acusa más el déficit de manos es «clave», a juicio de los cuatro consejeros, al igual que planificar y organizar a partir de los «recursos reales». «Si tenemos en cuenta los moscosos, privilegios por la edad que se traducen en 49 jornadas libres y demás, de cada cuatro trabajadores realmente sólo disponemos de 2,5», indicó la responsable de La Rioja. Igualmente, opinan que hay que abordar si alguien debe pagar parte de los medicamentos, porque «en CyL el coste medio es de 350 euros, pero si miramos solo el coste de los mayores de 75 años es de 800 euros», indicó Vázquez.

La cronicidad copa el 85% del trabajo de primaria y los consejeros solicitan revisar esa atención. En cambio, el asunto de las guardias, «merece una reflexión sosegada». Ellos rechazan suprimirlas porque «hay enfermos las 24 horas y un Hospital debe funcionar todo el tiempo».

Antes del inicio de la ‘cumbre médica’ auspiciada por Villarig, el consejero autonómico reconoció que está expectante por conocer las medidas que aportará la ministra el 5 de junio en el Consejo Interterritorial para solucionar las necesidades de profesionales cuando se den las vacaciones este verano. El estío se plantea complicado porque por primera vez no se podrá ‘tirar’ de los nuevos especialistas que culminan su formación de 4 años MIR, porque no la acaban en mayo como es tradición para poder contratarlos para las sustituciones de verano, sino en septiembre porque el covid retrasó en 2020 el inicio de su residencia.

«Se hablará de las necesidades que tenemos de personal en verano y veremos qué plantea la ministra para no poner en riesgo el sistema para sustituir a los profesionales que se van de vacaciones», indicó. Respecto a la facultad de Medicina, Vázquez esquivó la cuestión asegurando de nuevo que no es competencia de su consejería, aunque León le ha pedido que impulse la iniciativa que supondría un revulsivo social para la provincia. Es más, opina que la facultad de Medicina «no es la solución, porque no faltan médicos, hay 4.000 o 5.000 graduados, lo que se necesitan son especialistas y habrá que ver cómo acceder al título. Por eso en CyL ampliamos el número de plazas MIR, pero por desgracia aún así han quedado más plazas de residencia de Familia desiertas que nunca».

Por su parte, Díaz Villarig fue más optimista sobre la titulación de Medicina, que espera «que llegue a buen puerto». Recordó que se han hecho los deberes, aunque hay dificultades», Y reclamó a Vázquez que adopte medidas «valientes» para acabar con las zonas discriminadas de la provincia y para corregir las desigualdades sanitarias.