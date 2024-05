UPL exige a Diez que "no mire hacia otro lado" y arregle los colegios

Aunque "no tiene sentido que el Ayuntamiento, que no tiene competencias en educación, tenga que asumir el coste de la calefacción, la electricidad o el mantenimiento de los colegios" de Educación Infantil y Primaria, UPL exigió este jueves al alcalde de León, José Antonio Diez, que "no mire hacia otro lado" y cumpla con "su obligación, mientras no haya un acuerdo o una sentencia judicial".

El posicionamiento de los leonesistas deja solo a Diez en el enfrentamiento abierto con la comunidad educativa de León, donde hay 17 centros que presentan problemas de limpieza, goteras en las aulas y socavones en el patio. Estas incidencias deben "seguir siendo asumidas por el Ayuntamiento", como recalcó el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino porque la administración municipal "no puede no atender a los centros, no atender al profesorado; en definitiva, a la escuela pública".

El llamamiento a que Diez ejecute estas obras, retardadas con el argumento de que espera un informe de los técnicos, no evita que López Sendino admitiera que "al alcalde de León le asiste razón en cuanto a que está asumiendo unas competencias impropias". "Pero eso no significa que mientras no haya una sentencia que obligue a la Junta o un acuerdo pueda mirar a otro lado", repitió, justo en el prólogo de la segunda concentración que padres y profesores harán este jueves ante el consistorio de Ordoño II para exigir que el Ayuntamiento de León cubra el mantenimiento.