Caurel desvela al pleno que se reunió con Adif pero no hay fecha de abrir el puente

Sorpresa en el pleno de San Andrés. La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, desveló que el día antes se había reunido con representantes de Adif, aunque no para presentarles una propuesta de soterramiento sellada por los técnicos de la casa o para aclarar qué día se abre el puente de San Juan de Dios, sino para acordar «un calendario de reuniones» futuras, según expresó ante las caras atónitas de parte de la Corporación. De hecho Vox la afeó que a esa cita acudiera sin los portavoces de los grupos y sin avisar. No fue la única reprimenda de la sesión, el PP, el PSOE, Vox e IU aprobaron una moción in voce de reprobación a la regidora por haberles dado plantón en el pleno del pasado día 16 «sin advertirnos que estaría fuera, en Granada, para visitar la Fundación Uapa, y haber cambiado la fecha».

San Andrés regresó ayer a los plenos maratonianos de escaso avance municipal con una sesión de seis horas que sirvió para desatascar alguna factura e hilvanar una serie de mociones que piden construir aceras de acceso al colegio Teodoro Martínez Gadañón en la calle Espino; garantizar a las administraciones locales la provisión de funcionarios de administración local de habilitación nacional dependientes de la Administración General del Estado, después del susto por la baja del secretario que paralizó la labor municipal; restituir las redes del campo de fútbol de Trobajo del Camino ‘Rafa Tejerina’; instaurar una agenda de transparencia y colocar un cerramiento a los parques.

Los concejales tuvieron tiempo de debatir la reinstauración del premio de tauromaquia y la ‘Declaración de Oviedo’, una iniciativa global para la prevención del uso de drogas.

La anécdota volvió a saltar por la colocación de un espejo en la calle Príncipe que urgió Vox en forma también de moción. Cs les recriminó que «si por cada banco o papelera que haya que reponer, vamos a hacer una moción, lo tenemos claro. No es un tema para una moción. Lo que me demuestra es que parece que se les acaban las ideas». Vox le contestó que lo piden en el pleno «tras un año de reclamarlo en cada comisión y al 010 porque los vehículos tienen que sacar medio morro para ver. Para nosotros es una cuestión de seguridad, así que tendremos más ideas como éstas». El equipo de Gobierno aseguró que el reclamado espejo ya está en marcha.