En los 513 casos considerados más delicados tienen protección policial

De las más de ochocientas víctimas leonesas de violencia de género, 513 tienen la consideración de casos peligrosos y están sujetas a vigilancia policial, ante el riesgo de que se puedan producir episodios violentos.

El Ejecutivo introduce también novedades en su clasificación. Será gracias a las novedades en la actualización de los criterios de inactivación de casos abiertos en el Sistema VioGén con el objetivo de prolongar la protección que reciben las víctimas de violencia de género. «Con estos cambios conseguimos prolongar en el tiempo esa protección y evitar que la mujer pueda sufrir una situación de indefensión prematura en aquellos supuestos en los que pueda darse una situación de riesgo latente», explicó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

España considera a VioGén como un sistema «referente a nivel internacional» en la lucha contra la violencia machista.

Desde ahora aquellos casos en los que los expertos policiales no hayan apreciado riesgo para la mujer o éste sea bajo, sólo podrán desactivarse en VioGén cuando no existan medidas judiciales de protección en vigor y los agentes especializados consideren que no haya circunstancias que aconsejen lo contrario.

Asimismo, para constatar la ausencia de riesgo, deberán entrevistarse al menos una vez y de manera presencial con la víctima.