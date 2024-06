El boletín de autobombo de Diez le cuesta 29.235 € adicionales a la ciudad

El encargo comprometía como objetivo «conseguir que la ciudadanía conozca la estrategia, sus fuentes, objetivos y acciones», además de que se sintiera «involucrada en ella». Pero el boletín informativo derivó desde su primer número, que se retiró de las calles por la exigencia conjunta de los grupos de la oposición, en un medio de «autobombo» del alcalde de León, José Antonio Diez. La revista, editada desde enero de 2021, a razón de 40.500 ejemplares cada mes, trufados de fotos del regidor socialista, en algunos casos acompañado de sus concejales, que al final han terminado por costarle a la ciudad de León una factura adicional de 29.235 euros.

El suplemento de crédito, aprobado en el último Pleno municipal con cargo al remanente de tesorería del 2023, en el que se agrupan gastos no ejecutados dentro de su ejercicio presupuestario, hace que la cuenta municipal alcance los 155.341 euros. Aunque los recursos propios del consistorio de la capital leonesa no deberían de haber sobrepasado los 126.106,2 euros: el 50% de la actuación, conforme a las guías marcadas en estrategia Edusi, donde se recogía que el 50% de las actuaciones las sufragaría la Unión Europea (UE).

Imagen de una de las páginas del boletín Edusi utilizado por Diez. DL

La máxima no se cumplirá con el boletín promocional de Diez, que suma un presupuesto total de adjudicación de 252.212,4 euros a favor de Producciones MIC. Este proyecto se encuadra dentro de la docena de actuaciones que no se ejecutaron por completo antes del 31 de diciembre pasado, ni entraron dentro de la moratoria de gracia concedida hasta el 31 de marzo de este mismo año para justificar acopios. El reconocimiento de pago no llegó a tiempo, pese a que las ayudas de la estrategia, con 14.068.685 euros con cargo a la UE de los 28.137.370 euros totales, se le concedieron al Ayuntamiento de León en mayo de 2017, durante el mandato del PP y que heredó el PSOE en julio de 2019 al entrar en el gobierno municipal. Con seis años y medio de margen por delante, al final el Ayuntamiento de León ha tenido que asumir con sus fondos 2.568.720,40 euros que hubiera pagado Europa si se hubiese entrado en plazo, a mayores de los cuales se anotan otro millón de euros que se ahorró la administración comunitaria porque el consistorio renunció a llevarlos adelante antes de quedarse a media y tener que sufragar lo que quedara.

En el caso del boletín de Diez, el contrato no se adjudicó hasta diciembre de 2020, año y medio más tarde de que hubiera entrado ya el PSOE. Pero los 36 publicaciones pactadas en la adjudicación a MIC dentro del «contrato de servicios para el diseño, elaboración y desarrollo de contenidos, maquetación, impresión y distribución del boletín informativo municipal de la Edusi León Norte» han sobrepasado la barrera que obliga al Ayuntamiento de León a tener que detraer los 29.235 euros de los fondos de la caja común pese a que podrían haberse destinado para otros proyectos

Imagen de una de las páginas del boletín Edusi utilizado por Diez. DL

La suma adicional cierra, por ahora, la polémica de un boletín que en enero de 2021 provocó que PP, Cs y UPL presentaran una moción para reclamar la retirada del primer número. La oposición se centró en que la publicación incumplía «todas las directrices europeas, al ser editado como una revista municipal de autobombo y propaganda del propio alcalde», en la que «15 páginas de 32 páginas, el 46,87% del total, llevaban actividades y datos sin ninguna relación con el plan Edusi». La pinza de los tres grupos obligó a que se retirara ese estreno de la revista, aunque buena parte ya había sido distribuida.

Imagen de una de las páginas del boletín Edusi utilizado por Diez. DL

La publicación se quitó incluso de la web municipal, pero el boletín siguió adelante gracias a que UPL suavizó la moción para que se pactasen los contenidos antes de cada número, se limitara a noticias del Edusi y se prescindiera del autobombo. La realidad puede observarse en los números publicados, donde abundan páginas con fotos promocionales de Diez y sus concejales, como las que acompañan esta información. Pese a las quejas del PP, que llegó a reclamar a Hacienda que fiscalizara la validez, uno detrás de otro, los boletines se han sucedido. Ahora, la ciudad tiene que pagar lo que falta.