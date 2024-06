El PP critica el sobrecoste del boletín de autobombo de Diez debido a su «mala gestión»

Publicado por á. c. León Verificado por Creado: Actualizado:

Con el refranero a mano, el portavoz del PP, David Fernández, incidió este martes en que «lo que mal empieza, mal acaba» para dar el «mejor resumen a lo que ha hecho el alcalde José Antonio Diez» con las publicaciones de autobombo ligadas al plan Edusi. «Nuevo gastos para los leoneses derivados de la mala gestión en este caso de la pésima ejecución de los boletines», resaltó el popular, después de que el Ayuntamiento de León tenga que pagar una factura adicional de 29.235 euros, que eleva su parte hasta los 155.341 euros, por no haber cumplido con los plazos marcados por la UE.

El número uno «fue una revista de autobombo que tuvieron que retirar después de la denuncia del PP por incumplir las directrices europeas», incidió Fernández, quien recordó que aún están «esperando a que digan cómo se va a pagar esta revista». No obtuvieron respuesta desde enero de 2021, «sin olvidar que el propio Ministerio de Hacienda conocía que se estuviera editando dicha revista».

Fernández recalcó que el gobierno Diez «debería haber pagado el total de la cuantía adeudada antes del 31 de diciembre de 2023», pero ahora «lo no pagado y no ejecutado antes de esa fecha no lo abonará» la UE sino que se cubrirá con fondos propios. «Entendemos que tampoco abonarán las páginas de los boletines informativos que no tienen nada que ver con la aplicación en proyectos de la Edusi», criticó el portavoz del PP, quien aprovechó para recordar que este problema no se limita sólo a estas publicaciones sino que suma en total 2,5 millones adicionales en una docena de actuaciones de la estrategia no acabadas en plazo.