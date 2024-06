Mañueco: “Todo lo que no sea votar al PP es tirar un bote salvavidas a Sánchez y a su Gobierno”

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

“Todo lo que no sea votar al PP es tirar un bote salvavidas a Sánchez y a su Gobierno, cuyas leyes no votan ni sus miembros”. Es uno de los mensajes que lanzó hoy el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto público celebrado en la capital leonesa con alcaldes, portavoces y afiliados a los que pidió “pisar el acelerador y echar el resto” en los últimos días de campaña para conseguir “una victoria que no deje lugar a dudas; no ramplona, que no es suficiente” el próximo domingo, 9 de junio, en las elecciones europeas.

El también presidente de a Junta pidió “acabar de una vez por todas con las políticas del sanchismo. Solo se han puesto de acuerdo en la ley de amnistía; la más indigna y miserable de toda la democracia”. “Sánchez vete ya. Tu tiempo se ha acabado. Coge la puerta y ciérrala por fuera”, le dijo al presidente de un Gobierno “corroído por la mentira y la corrupción”. "Hay que acabar con eso”, apostilló.