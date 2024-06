Más de 30.000 vehículos no tienen la ITV en vigor en la provincia leonesa

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Más de treinta mil unidades, 30.216 vehículos, no tienen la ITV en vigor en la provincia de León. De ellos, 10.981 son turismos, 7.160 son motocicletas y 12.075 forman parte de otras categorías como furgonetas, camiones, ciclomotores y otros. Un nuevo análisis de Informes Mecánicos ha revisado los microdatos ofrecidos por la DGT para conocer cómo es el parque de vehículos sin la ITV en vigor en la provincia de León.

Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa. Incluyen a los vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, pero también aquellos que podrían estar en desuso o abandonados.

La comparación de estos datos con el total de vehículos de menos de 25 años arroja que el 9,9% del parque no tiene la ITV en vigor en la provincia de León. Esta cifra es del 5% en el caso de los turismos, 29,1% en el de las motocicletas y 21% en el resto de los vehículos.

Sergio Arboledas, director general de Informes Mecánicos, ha explicado que «algunos conductores piensan que la Inspección Técnica de Vehículos es un trámite recaudatorio. Sin embargo, la realidad es que pasar la ITV reduce notablemente el riesgo de tener un accidente y mejora la seguridad en las carreteras. Es, por tanto, una garantía para el conductor y el resto de los vehículos con los que comparte vía».

Las localidades leonesas con más vehículos sin la ITV en vigor son León, con 4.596 vehículos, Ponferrada, con 3.765, y Villadangos del Páramo, con 2.204.

A nivel autonómico, en Castilla y León hay 138.788 vehículos que no tienen la ITV en vigor, de los que 52.687 son turismos, 32.318 son motocicletas y 53.783 pertenecen a otras categorías.

El 8,9% del parque de vehículos no tiene la ITV en vigor: esta cifra es de 4,5% en turismos, 26,2% en motocicletas y 19,5% en el resto de vehículos. Baleares (16,7%), Comunidad Valenciana (12,3%) y Cataluña (11%) son las tres comunidades con un mayor porcentaje total de vehículos que no tienen la ITV en vigor o que no han tramitado la baja administrativa. Las ciudades autónomas de Melilla (20,5%) y Ceuta (16,4%) registran también algunos de los porcentajes más altos.

Las comunidades con un menor porcentaje de vehículos en esta circunstancia son Madrid (7,1%), Navarra (7,5%) y La Rioja (7,5%). La capital de España lidera las cifras que no tienen la ITV en vigor, con más de 147.000.

La percepción El afán recaudatorio del proceso soslaya los objetivos de seguridad que predica la norma