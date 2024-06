Alertan de una nueva estafa con SMS de los supermercados

Clientes leoneses de supermercados de la ciudad están siendo objeto de una estafa del tipo carding por la que reciben notificaciones fraudulentas en nombre de supermercados, que manifiestan haber sorteado falsos premios entre sus clientes, por los que se les entregan vales inexistentes para cuyo canjeo se necesitan datos personales luego utilizados de forma ilegal para obtener dinero bajo procedimientos delictivos.

En el caso de León se han producido ya algunas denuncias pero la Guardia Civil está convencida de que existen muchos más casos, que no llegan a sus oficinas bien por sentido de vergüenza ante lo ocurrido o bien porque se producen en zonas que son jurisdicción de la Policía Nacional.

Este tipo de estafa cada vez está más extendida entre las bandas criminales. Esta consiste en lograr ilegalmente los datos de las tarjetas bancarias de los clientes a través del phishing, el smishing y el vishing es decir, suplantar la identidad a través de correos, SMS o llamadas telefónicas.

Las modalidades de estafa se están multiplicando en los últimos tiempos, a tenor de los datos que se están recabando en las últimas semanas. La picaresca aumenta de forma notable y lo hace de forma exponencialmente alarmante.

Tras lograr el objetivo, los ciberdelincuentes hacen compras de bajo valor para no levantar sospechas y asegurarse de que funciona, antes de hacer compras mayores. Una buena técnica para evitar problemas es acceder directamente a la página web poniendo la URL en el buscador. También se sugiere no usar redes WiFi públicas en las que pueda haber una fuga de seguridad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad también señala unas cuentas recomendaciones para aumentar nuestra seguridad cibernética: ignorar correos no deseados y tener un seguimiento de las transacciones bancarias que se realizan.

Por eso la Guardia Civil señala lo importante que es examinar el remitente y el contenido del e-mail, así como la redacción del mismo. Las faltas ortográficas pueden alertar de que el usuario está a punto de caer en una estafa.