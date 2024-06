El nuevo cuartelillo de la limpieza obliga a un gasto de 40.000 €

El anuncio oficial buscaba un local en un radio inferior a 350 metros alrededor de la plaza de Santo Domingo, con no menos de 200 metros cuadrados de superficie en planta baja, acceso amplio de más de tres metros, luz, agua corriente, desagüe, que fuera preferiblemente diáfano y con una factura mensual de menos de 1.500 euros más IVA. Razón, Ayuntamiento de León, como se mostraba en el perfil del contratante para encontrar reemplazo al antiguo cuartelillo de la basura de la calle Serranos, alquilado durante más de 35 años a la familia del antiguo jefe de servicio de limpieza, pero que, de repente, no reunía «las condiciones necesarias». Sí parece que las tendrá el nuevo espacio, localizado en el bajo del número 3 de la calle Legio VII, junto al consistorio de San Marcelo, pero donde la administración municipal se verá obligada a hacer una inversión no inferior a 40.000 euros para su adecuación, de acuerdo a las estimaciones de los técnicos.

Al reclamo municipal aparecieron 7 ofertas. Tres quedaron descartadas: las del número 27 de Independencia, y el 8 de García I, por no llegar a los metros requeridos, y la del 4 de la plaza del Vizconde por superar el radio de influencia definido. La criba dejó otras cuatro para la visita de los técnicos: en el 12 de la calle del Carmen, que se rechazó por distribuirse el espacio en dos plantas; en el 26 de La Rúa, en el 12 de Burgo Nuevo y en el 3 de Legio VII. La decisión, como se recoge en el informe, se decantó por esta última como «la oferta más económica».

La factura mensual quedará en 847 euros mensuales: 700 para el propietario, con los gastos de comunidad incluidos, a los que hay que computar el IVA de cada momento y el IPC en cada ejercicio. La cifra es inferior a los 1.046,05 euros que se pagaba por el local del número 1 de Serranos, donde el recibo anotaba 861,14 euros para los dueños y el resto como costes asociados de impuestos.

Amortización a 15 años La factura de 847 euros es inferior a la pagada antes pero la reforma hace que se incremente el gasto

La comparación de las dos facturas muestra un ahorro de 199 euros, como se recalca en el informe, aprobado ya por el gobierno de José Antonio Diez. Aunque en el documento se reconoce que el Ayuntamiento de León tendrá que asumir una reforma de 40.000 euros, «lo que supondrá para el Ayuntamiento de León un coste de, aproximadamente, 225 euros mensuales estimando amortizar las instalaciones en 15 años».

La intervención servirá para que el local cuente con vestuarios, duchas y baños, diferenciados para hombres y mujeres, además de taquillas para «su uso por, aproximadamente, 66 trabajadores con puntas simultáneas de 22». El local tendrá además espacio para el material de limpieza viaria, como en los otros cinco: en Victoriano Rodríguez, Manuel de Cárdenas, Santo Tirso, Antonio de Nebrija y Señor de Bembibre.