El control de los carga y descarga le da otros 20.000 euros de propina a la ORA

Los controladores de la ORA vigilarán que los vehículos no superen los 45 minutos estacionados en el carga y descarga.

La recaudación avanza año tras año a ritmo de récord, con el parón de la pandemia. En el último ejercicio, la contabilidad mostró unos ingresos de 4.818.249,98 euros, de los que se decantaron como beneficios 1.742.343,98 euros, aunque sólo entraron en las arcas municipales 744.852 euros, mientras que 435.585,99 euros se fueron como pago por el impuesto de sociedades y 561.905,93 euros para el socio privado, Empark. Pero la ORA, sumará a mayores otros 20.000 euros anuales de propina adicional, de acuerdo a las estimaciones que hace el Ayuntamiento de León como contrapartida por que los revisores incluyan entre sus atribuciones el control del nuevo sistema de los carga y descarga.

Los 20.000 euros, a mayores de los 200.000 euros ya recibidos por la ORA como pago por añadir en la aplicación Telpark la gestión de los carga y descarga, se apuntan en previsión de ingresos de las denuncias que se anulen dentro de la primera hora desde la emisión. El tiquet será de 5 euros y permitirá dejar sin efecto, si no se rebase este tiempo, las sanciones por «estacionar en zona de carga y descarga careciendo de tique habilitante»; haber superado «el tiempo máximo autorizado», que tiene un límite 45 minutos; o «utilizar en las labores de carga y descarga un vehículo distinto del autorizado en el título habilitante».

Fuera de la gracia de la anulación quedarán las infracciones por «realizar labores de carga y descarga fuera de los espacios habilitados; el uso indebido; utilizar un vehículo no autorizado o que no cumpla las condiciones establecidas; e incumplir las normas», como «depositar la mercancía en la zona de tránsito». En estos casos, las sanciones se ajustarán a la ordenanza, en la que se recoge que la multas oscilará entre los 80 y 200 euros. Estas recetas no las recaudará ya la ORA, sino que lo hará de manera directa el Ayuntamiento, al igual que sucede con las de zona azul, verde y naranja, donde rebasado el día de imposición, que se salva con 9,5 euros, las que son notificadas ya en casa a los infractores entran dentro de la gestión de la Policía Local.

Con estas guías, el Ayuntamiento de León consagrará el nuevo peaje de la ORA dentro de la modificación de la «ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública con entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para carga y descarga de mercancías y para aparcamiento exclusivo». En el próximo Pleno, se aprobará de manera inicial el cambio para meter el pago de los 5 euros por la anulación, a la par que se retoca la normativa de tráfico para recoger la nueva gestión de estos espacios.

Ingresos adicionales La empresa mixta de la ORA ya recibió 200.000 € por la aplicación que regulará el nuevo sistema

El modelo de funcionamiento obligará a los usuarios a tener que darse de alta en la aplicación Telpark. Los vehículos con autorización para aparcar en carga y descarga deberán notificar su estacionamiento por medio del dispositivo electrónico. Cuando lo dejen, tendrán que entrar de nuevo en su móvil y avisar de que dejan la plaza, sin que puedan rebasar los 45 minutos en la misma.

El control abarcará 322 plazas, ubicadas en 115 emplazamientos distintos. «Ello supone la posible utilización de las plazas por una cifra aproximada de 400.000 vehículos al año, contemplando su utilización de lunes a sábado y durante un periodo de 09.00 a 13.00 y 16.00 a 20.00 horas», se reseña en el informe, en el que se abunda en que, en previsión de que «un porcentaje del 5% del total de vehículos requieran anulación del tique de reserva», implica unos previsibles estimados de 20.000 euros al año, superior al coste de mantenimiento anual del sistema».