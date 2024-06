Javier Vega: «Debo decir que veré el Corredor Atlántico, pero yo no me lo creo»

Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León, protagonizó anoche la tertulia ‘El Filandón’ donde respondió a preguntas de Pilar Infiesta, redactora de Diario de León y de Arturo Martínez (‘Es la mañana’ de es.Radio en León), moderado el coloquio por Roberto Núñez.

ECONOMÍA

c «Me niego a aceptar el derrotismo por sistema». Preguntado por la situación económica de la provincia se manifestó «contrario al derrotismo. Todo es mejorable pero ahora mismo la situación no es mala. Tenemos un buen balance de exportaciones y de importaciones. Tenemos un gran atractivo turístico local y somos un nudo logístico básico para el noroeste».

EMPLEO

«Vamos a acabar con el paro pero por falta de población». El paro «se va a acabar por falta de jóvenes. No encontramos peones de construcción y eso afecta a la productividad». El sistema presenta una disfunción que es el hecho de que no haya trabajadores pero haya mucha población cobrando el paro «pero no sé por qué ocurre eso. Se explota en exceso la vulnerabilidad. No es bueno pagar por no trabajar, va contra la cultura del esfuerzo». Los cursos de la Cámara son cómodos «pero la gente no los quiere hacer porque hemos hecho algo que nos va a costar corregir».

MIGRANTES

«Necesitamos buscar trabajadores, sean de donde sean». Respecto a la llegada de migrantes y su incorporación al mercado laboral habló de la «multitud de programas que tenemos para todos los sectores. Hay que buscar trabajadores, sean de donde sean».

FONDOS

«La Comunidad tiene un 4% del país y nosotros un 16% de eso». León necesita «que la escuchen. Hay una dispersión tremenda con 211 municipios, 185 en terreno de la Cámara de León y hay que prestar servicios. Tener una escuela abierta para tres niños es muy costoso pero si no nuestros pueblos desaparecen. No estamos siendo ponderados adecuadamente. Castilla y León tiene un 4% de los fondos nacionales y León un 16% de esa cantidad. Es muy poquito, tenemos que mejorar la masa crítica».

DIVERSIFICAR

«Hay que avanzar en la metalurgia y la biotecnología». Atraer inversores «es vital, sean metalúrgicas, logísticas o de alimentación. Hay que colaborar con la Fundación Empresa de la Universidad para formar en lo que de verdad hace falta. Hay que avanzar en metalurgia, biotecnología o metal. Hay que hacer que las materias primas puedan salir».

MODELO

«No podemos prescindir del comercio de proximidad». La generación de autónomos y pymes es «positiva. En el primer trimestre nacieron cuatrocientas y pico, pero somos un poco derrotistas y no nos lo creemos. Hay empresas líderes que exportan a 70 países y no nos lo creemos. El polígono de Villadangos permite comunicar el nudo con el norte y el Atlántico y hay peticiones de empresas para venir. Torneros vamos a desarrollarlo y hay que generar más posibilidades de que lleguen empresas. Pero hay que creerlo. Y proteger el comercio de proximidad con los bonos consumo, por ejemplo. Tenemos muchos pueblecitos en los que no podemos prescindir del comercio de proximidad».

DIGITALIZACIÓN

«Apoyamos a las empresas que instalan el kit digital». El comercio digital es positivo: «Somos difusores del kit digital aunque no lo comercializamos. Son 3.000 euros de ayuda a la digitalización y hemos tenido ya más de 2.000 consultas. Paralelamente, tramitamos y justificamos las subvenciones. Las grandes empresas ya tienen su gabinetes de estudio, nosotros nos dedicamos a las pequeñas y cobramos 50 euros si hay éxito en la gestión de las subvenciones, sólo cobramos cuando la gestión sale bien.

UNIVERSIDAD

«Queremos que las empresas se nutran de los estudiantes». La Cámara pretende acercarse a la Universidad «y queremos premiar expedientes brillantes y acercarnos a la entidad todo lo que se pueda. Con la nueva rectora estuvimos reunidos para explicarle nuestras inquietudes. Tenemos que matizar la hoja de ruta aunque creo que vamos a llegar a buen puerto. Básicamente queremos que las empresas puedan nutrirse de alumnos que puedan incorporarse al mundo laboral progresivamente».

NODO

«Vamos muy retrasados con el Corredor Atlántico». El Corredor Atlántico debo «decir que lo veré pero no lo creo. Vamos muy retrasados y es fundamental para León y para El Bierzo. Si no se hace perderemos una batalla. Hay que conseguir los 2.000 millones necesarios para conectar El Bierzo y Portugal. Hemos luchado por la alta velocidad pero es más importante el tráfico de mercancias».

«Se explota en exceso la vulnerabilidad. No es bueno pagar por no trabajar, va contra la cultura del esfuerzo. Tenemos muy buenos cursos en la Cámara pero la gente no quiere hacerlos y hay que cambiar esa dinámica»

«Con la nueva rectora estuvimos reunidos para explicarle nuestras inquietudes. Básicamente queremos que las empresas puedan nutrirse de alumnos que puedan incorporarse al mundo laboral progresivamente».

«Hay que proteger el comercio de proximidad con los bonos consumo, por ejemplo. Tenemos muchos pueblecitos en los que no podemos prescindir del comercio de proximidad y eso es importantísimo para nuestra economía».

EL PROGRAMA COMPLETO EN...

​www.diariodeleon.es