Fundos School arranca su plan formativo con un programa executive de tecnología y digitalización

La Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) pone en marcha a partir de octubre su proyecto de formación executive y de postgrado, Fundos School. Lo hace de la mano de Esic Business & Marketing School, la prestigiosa escuela de negocios con la que ya viene colaborando. Y se marca el objetivo de llevar a toda la Comunidad una propuesta de especialización en las materias más relevantes para las empresas (también pymes y autónomos), con una oferta que se inicia con tecnología y digitalización y se irá ampliando hasta abordar todos los ámbitos que necesitan los emprendedores y directivos para la mejor gestión de sus negocios y la detección de nuevas oportunidades de crecimiento.

El director general de Fundos, José María Viejo, explica que en la fundación «siempre hemos pensado que teníamos una buena oportunidad en el ámbito de la formación, porque conocemos el sector y contamos con una gran implantación en el ámbito de la Comunidad Autónoma. También tenemos capacidad de gestionar proyectos complejos. De hecho, a lo largo de estos años, aunque no hemos desarrollado un programa formativo propio, sí hemos firmado numerosos acuerdos de colaboración con universidades, centros de formación, acogido alumnos en prácticas y colaborado en la preparación de estudiantes en ámbitos complejos, como la restauración del patrimonio.Todo eso hace que tengamos una cultura corporativa muy relacionada con la formación».

A mayores, el año pasado Fundos firmó un acuerdo con la escuela de negocios Esic. «Ahí, de alguna forma, oficializamos el punto de partida para el proyecto de Fundos School, nuestra área de formación».

Se trata de un proyecto de formación ejecutiva, dirigido a directivos, y también formación de postgrado; centrado en el ámbito de la empresa, desde la gestión al marketing, la innovación o la estrategia, además de aspectos como el turismo y la gestión cultural, «que es donde tenemos también más experiencia».

El acuerdo con Esic convierte a Fundos en su partner formativo, «y para ellos nosotros somos el socio logístico y organizativo en Castilla y León. La escuela ya tenía experiencia en formación en la Comunidad, pero no disponía de un socio estable para este tipo de titulaciones. Este acuerdo nos permite caminar juntos».

El primer programa arranca en octubre en León; y se hará de forma consecutiva después en Valladolid. «El proyecto se extiende a toda la autonomía, pronto se unirán Salamanca, Burgos, Soria y Palencia en primera instancia; pero la posibilidad de impartir formación en cualquier lugar de la Comunidad está siempre presente».

El proyecto se inicia con un curso especializado para la Alta Dirección en Tech & Digital Business. El director general de Fundos explica que el actual es «el momento de mayor volatilidad y ambigüedad en el mundo empresarial. Por un lado por la evolución exponencial de los avances tecnológicos, en concreto la implicación de la inteligencia artificial en los negocios. Y por otro por una preocupante escasez de conocimiento para abordar este reto digital en la economía. Y eso está provocando una vorágine de movilidad laboral que no tiene precedentes».

Ante esta situación Fundos School pretende responder con su proyecto formativo a un reto urgente del mercado. «La oferta actual se configura de un curso para otro, y no satisface el conocimiento de la adopción tecnologica a corto plazo, y el impacto que tiene sobre las empresas. No responde a la necesidad real del talento que se demanda para que las empresas puedan desempeñar de manera eficaz sus proyectos».

«Estamos actualmente en un momento crítico para que las pymes y los empresarios y autónomos se suban a ese tren». Por eso, explica Adrián Abad, director de Soporte y Entorno Rentable de Fundos, el programa no va sólo dirigido a empresas tecnológicas o digitales, sino a todo tipo de compañías. Al final el Tech & Digital Business es algo que funciona en todas las áreas de una organización, desde la contabilidad a la administración, los recursos humanos; y por supuesto en la venta on line , logística, comunicación,... «Las grandes empresas ya se han adaptado a los beneficios de la inteligencia artificial, el blockchain y todos los avances que han llegado, pero estos conocimientos son también necesarios el resto de las empresas y negocios. Creemos que en Castilla y León, como en todo el país, existe un déficit de formación en este campo que es necesario abordar. Porque o nos adaptamos o nos caemos».

Abad incide también en que hay empresas que aún no se han adaptado a la cuarta revolución industrial, la de la IA o el IoT, hay empresas que todavía no se han adaptado. «Sin embargo ya estamos entrando en una quinta revolución industrial, y no nos estamos dando cuenta. Esa tecnología ya ha evolucionado y se está humanizando, cuando las pymes aún no la han adoptado. Ya estamos en la industria 5.0, necesitamos empezar a formarnos y conocer todas las herramientas disponibles, no sólo para el negocio digital, sino para organización interna, contabilidad,... Porque vamos a tener que empezar a utilizarlas».

El perfil al que va dirigido el programa abarca desde líderes o directivos de innovación a responsables de transformación digital, CIO, niveles C de medianas y grandes empresas, mandos intermedios, directores de departamentos y áreas relevantes de empresas, CEO de pymes o profesionales que forman parte de equipos en transformación, o que van a incorporarse a retos de transformación o digitalización continua.

«Se trata de un programa de alta dirección abierto a cualquier profesional que considere que tiene carencias de interpretación de la compleja realidad tecnológica y digital; y también una falta de capacidad para detectar oportunidades de desarrollo y crecimiento en la empresa, o de optimización de los procesos internos de gestión», señala José María Viejo.

Que añade que el objetivo final de la iniciativa de formación es que «todos los años ofertemos tres o cuatro programas, y en un horizonte de unos dos años estemos presentes en el segmento de formación postgrado, con un master». Un proyecto en el que Fundos trabaja de la mano de las organizaciones empresariales, como la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) o la Cámara de Comercio de León. «La han acogido con mucha satisfacción, porque es fundamental que seamos capaces de proporcionar oportunidades formativas a los egresados universitarios que les anclen al territorio. Que les permitan dar el salto de la universidad a la empresa con efectividad, pero sin necesidad de salir fuera a completar su preparación, porque es cuando se corre el riesgo de que no regresen».

Las empresas leonesas demandan «fuerza laboral y talento, pero al salir de la universidad los jóvenes necesitan reforzar su formación. Y esos itinerarios de especialización son los que aumentan considerablemente su empleabilidad». De ahí el valor de esta propuesta de Fundos, que «pone a disposición una oferta formativa de primer nivel, con una escuela de negocios que es una de las cuatro mejores de España, es muy relevante». Por eso estos programas son «la mejor garantía para profesionales en ejercicio y empresarios, para cualificar a sus trabajadores, para generar modelos de gestión e identificar oportunidades que en no pocos casos actualmente se escapan», insiste Viejo.

Un formato presencial que se desarrollará en la sede de Botines La formación del Curso Especializado de Alta Dirección en Tech & Digital Business se imparte de forma presencial, y está dirigido por los mismos profesores que imparten la docencia en el campus de Esic Corporate Education de Madrid. El coste del curso es de 5.500 euros, y en esta primera edición que se celebra en León se imparte desde finales de octubre hasta finales de enero. Serán 20 plazas, porque la enseñanza de calidad y las sesiones muy participativas hacen necesario que sea un número reducido de personas. «La vocación es también generar un networking activo, de forma que se generen experiencias relacionales valiosas para su desarrollo empresarial y profesional», explica José María Viejo. De ahí que en las jornadas convocadas los alumnos compartan también el espacio del desayuno y comida, para desarrollar relaciones más estrechas.

Según se explica en el programa académico del curso, serán 54 horas de formación, repartidas a lo largo de nueve días. En horario de 10.00 a 17.30 horas. Seis sesiones serán de formación presencial, y otras tres de softskills, reto y co-learning.

En León las clases se ofrecerán en el sotabanco del edificio Botines, lo que desde la organización del curso califican como «un valor añadido» para esta formación.

Fundos cuenta además con la colaboración de una empresa encargada de gestionar las bonificaciones que las empresas y los directivos tienen a su disposición para realizar el curso, ya que al tratarse de formación puede acceder a esta opción.

De cara al futuro Fundos School contará con un programa de cursos de formación estable, que se complementará con otros organizados para afrontar contextos específicos. «El objetivo es tratar todos los ámbitos de la dirección y gestión empresarial, desde la dirección estratégica a la dirección de la innovación, marketing integral, gestión financiera y control presupuestario, internacionalización,...».

Quienes participan en estos cursos entran a formar parte del alumnado de Esic, así que serán después miembros tambien de Esic Alumni, un programa de acompañamiento y asesoramiento posterior de una de las grandes escuelas de negocio de España.

Según explican desde Fundos, el Curso Especializado para la Alta Dirección en Tech & Business es un programa concebido como edge tech learning. «Su visión está anclada en la agilidad de adopción, el conocimiento extremo de la evolución de la tecnología y la adopción rápida, lo que supone una herramienta poderosa para decidir la estrategia de digitalización de cualquier negocio en tiempo real».

La realización del curso, explican, supone no sólo adquirir las habilidades sobre la transferencia de conocimiento extremo digital y tecnológico, sino contar con «el criterio para decidir cuándo, con qué herramientas o tecnologías y qué formato se adapta mejor a la cultura digital de cada empresa. Algo especialmente relevante hoy en día para todos los profesionales que se enfrentan al creciente reto de la digitalización».