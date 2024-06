La defensa del condenado por asesinar al universitario recurre la sentencia ante el TSJ

Un instante durante el juicio tras el que se condenó a prisión a Jorge C., acusado del crimen del universitario.ramiro

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede de Burgos, celebró ayer la vista por el recurso presentado por la defensa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León que condenó, el pasado marzo, a 18 años de prisión a Jorge C. por el asesinato del joven universitario Mario F. el 16 de mayo de 2021.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL escuchó la apelación del abogado de la defensa, que en un escrito con casi una decena de motivos, rechaza el agravante de alevosía, alega indefensión y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reclama la apreciación del principio ‘in dubio pro reo’ ante múltiples «dudas» y plantea hasta cuatro atenuantes.

La defensa insistió en que la condena, tras un juicio por jurado popular que consideró a Jorge C. culpable de asesinar a Mario F. de una puñalada «mortal de necesidad» en el costado, carece de base razonable y cuestiona por motivación insuficiente e irracional la valoración de las pruebas y su interpretación.

En la vista en el Palacio de Justicia de Burgos el abogado insistió en que no es posible establecer el plus de alevosía que sí entiende la sentencia, en ninguna de sus formas, y enmarca la muerte del joven mientras participaba en un botellón en el barrio leonés de La Palomera en una riña tumultuaria, y consecuencia de un movimiento «brusco y torpe». «La presencia del arma -una navaja de 16 centímetros- no podía ser un elemento sorpresivo ni violento» puesto que era conocido que el acusado la portaba, afirmó, y niega que la navaja constituyera una situación de superioridad del agresor sobre la víctima, al tiempo que cuestiona la atención sanitaria recibida por esta última y su implicación en la muerte.

De este modo, la defensa plantea un recurso de apelación contra la sentencia de asesinato, con rebaja de pena a un máximo de homicidio puro sin alevosía, y plantea también cuatro atenuantes: embriaguez, unida a consumo de drogas, falta de formación y análogo de minoría de edad; cooperación en la investigación; y reparación del daño.

Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal como el abogado de la acusación pidieron la desestimación del recurso e insistieron en que en la muerte del joven estudiante está probado el ánimo de matar y la alevosía, por los hechos relatados, las pruebas aportadas y los testimonios escuchados en el juicio.

La acusación negó que la agresión mortal derivara de una riña tumultuaria, al tiempo que defendió una alevosía sorpresiva pues la víctima recibió la puñalada en plena persecución, cuando se giró para ver si le estaban persiguiendo y a qué distancia se encontraban.

Además, el letrado recordó que las pruebas evidenciaron que el acusado no había injerido ni alcohol ni drogas y que, en lugar de cooperar, dificultó la investigación y solo confesó y entregó el arma cuando se vio acorralado. El recurso ha quedado visto para sentencia.