La Diputación respalda la autonomía leonesista de León separado de Castilla

La reclamación de la Autonomía Leonesa la firma ya también la Diputación de León. Con 13 votos a favor: 10 del PSOE y 3 de UPL, pese a los 11 votos en contra del PP y el de Vox, el plenario de la institución aprobó este miércoles la moción con la que traslada a las Cortes autonómicas, al Congreso y al Senado su "posicionamiento" a favor de "revertir la actual situación de agravio" que sufre "la única región histórica de España que no es autonomía".

La reivindicación, como ya abrió hace cuatro años y medio el consistorio de la capital leonesa y ratificaron después otros 59 de la provincia, insta a estos órganos superiores a "iniciar los trámites para la consecución de la autonomía de la Región Leonesa de las tres provincias que lo conforman León, Zamora y Salamanca".

El acuerdo reedita 41 años después al que se aprobó en el mismo plenario para reclamar la segregación de León. Entonces, salió adelante con 22 votos a favor: los 21 diputados de UCD levantados frente a su líder provincial, Rodolfo Martín Villa, y el representante de AP, frente a los 3 del PSOE y uno del Partido Comunista que se opusieron.

La historia cambió esta vez. Los herederos de aquellos votos en contra fueron quienes apoyaron la moción de UPL que reclama "al Congreso y en el Senado la creación de cuantas instituciones en el ámbito legislativo, ejecutivo y jurisdiccional que puedan ser perceptoras de todas aquellas delegaciones de competencias y funciones como consecuencia de las transferencias de las mismas a la nueva Comunidad Autónoma de la Región Leonesa". Atados al pacto de gobierno que les sustenta en el Palacio de los Guzmanes gracias a los tres apoyos leonesistas, los socialistas votaron a favor, incluidos los dos diputados que como concejales de sus ayuntamientos se opusieron antes: Santiago Dorado, en La Robla, y José Pellitero, en Valdefresno.

La misma disciplina de voto marcada por la dirección provincial del PSOE, que entonces presionó para que se opusieran pero terminó por desistir ante la avalancha de díscolos, les hizo levantar esta vez la voto a favor. Por contra, en la bancada contraria, los herederos de aquel AP que llegó a promover el recurso ante el Tribunal Constitucional, se plegó a las órdenes autonómicas.

La moción la defendió Valentín Martínez. El portavoz de UPL defendió que la reclamación de la Autonomía Leonesa "representa la voluntad de nuestros pueblos y el mayoritario sentir de nuestros". El diputado leonesista recalcó que "no cabe persistir en el error" de un reparto que respondió al "capricho y veleidad de los políticos de turno, como se vio en Cantabria o Murcia", en contra de León, donde se creó una autonomía "híbrida e injustificable, sin consideración política, histórica o social, sino sólo por razones de Estado que nunca se explicaron a los leoneses".

Martínez insistió en la viabilidad jurídica de la creación de la Autonomía Leonesa, de acuerdo a la Constitución, y apuntó que esta separación permitiría que León tuviese "entre 800 y 1.000 millones para gestionar servicios públicos", en lugar de que "la mayoría vayan a Castilla, muchas a Valladolid". "Va en la conciencia y en la libertad de cada uno. Sean valientes", animó al resto.

Pero no convenció al PP. El portavoz de los populares, David Fernández, quien en su ayuntamiento de Valverde de la Virgen aprobó la moción, esta vez se amparó en que la Diputación no tienen "la capacidad jurídica para saber qué pasos hay que dar" y el acuerdo se remite a algo "simbólico". "Soliciten a la Universidad de León que emita un informe para que traigan una cosa seria", retó el popular.

Fernández insistió en que "la moción va en contra de León, son juegos de artificio para marear la perdiz", y preguntó "si han preguntado a Zamora y Salamanca". "A mí, a leonesista no me gana nadie", recalcó. "Voten la moción y luego ya hablaremos con catedráticos", le contestó el leonesista Martínez, aunque el popular se enrocó en su planteamiento de que sólo es "una declaración de intereses" y levantó la mano cuando se pidió los apoyos para el no.

El PSOE hizo lo contrario. Su postura la defendió la diputada Ana Arias, en vez de que lo hiciera el portavoz, Santiago Dorado, retratado por el voto en contra en su ayuntamiento. La representante socialista insistió en que "40 años después de aprobarse el Estatuto no hay sentimiento de comunidad". "León merece ser escuchado para tener un futuro real. El objetivo real debe ser salvar León", subrayó.

Arias concedió que "esta labor es la que se hace desde la Diputación, pero recordó que "la mayoría de las competencias las tiene la comunidad". "Vamos a poder votar en libertad, sin consignas, ni cortapisas. León no merece batallas, merece proyectos. En eso estamos en el PSOE", relató, antes de mostrar su voto a favor.

El portavoz de Vox, que también lo había votado a favor en su ayuntamiento, San Andrés del Rabanedo, se amparó en que "no se trajo en su día al Pleno de Diputación, ni se llevó alas Cortes". "Si lo llevan allí, se les cierra el camino y no ueden ordeñar la vaca porque se les acabó la leche", expuso. Fernando Prieto Olite incidió además en que no aclaran "el modelo de comunidad, si son tes provincias o una", y reseñó que habría que contar con Zamora y Salamanca.

El diputado provincial de Vox, cuyo partido gobierna en la Junta con el PP, no apuntó esta vez la necesidad de "conectar con el sentimiento de la ciudadanía", sino que se escudó en que la moción se vale "del sentimiento de los leoneses para rendimiento electoral". "No les importa dividir a los leoneses. Prometen sueños y venden humo. Si me compras el humo eres un buen leonés", recalcó, antes de afianzar su voto en contra.