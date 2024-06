El Gobierno ve «legítima» la reclamación de la Autonomía Leonesa y la «estudiará»

El recorrido de la moción aprobada por la Diputación de León para reclamar la Autonomía Leonesa llegará hasta el Gobierno. No lo ha hecho todavía, como admitió este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, quien adelantó, a la espera de conocer el texto, que ve «legítimo» que la institución provincial eleve la propuesta. «Cualquier iniciativa será estudiada por el Gobierno central», concedió, sin más compromiso, el responsable del Ejecutivo del PSOE, cuyo partido sustentó en el Palacio de los Guzmanes la reivindicación promovida por UPL, frente a la oposición del PP y Vox, que con anterioridad ya habían ratificado 60 ayuntamientos de la provincia leonesa.

Torres apeló al «consenso» tras recordar que los socialistas apoyaron «de manera uniforme y completa» la Constitución, en cuyo articulado se recoge el mecanismo de creación de las comunidades autónomas. «Cualquier iniciativa que se tome en cualquier administración, respeto a esas mayorías, análisis y estudio de las propias, poco más puedo decir. Es tan legítimo que haya territorios que quieran ampliar sus competencias y que pueda haber nuevas autonomías como que tenemos un Estado autonómico con 17 autonomías y dos ciudades autónomas que eso es lo que está establecido en estos momentos», razonó el ministro canario.

ÓSCAR PUENTE

«Lo respeto y entiendo pero es la posición del PSOE leonés»

Torres no fue el único ministro que se pronunció. El vallisoletano Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, admitió que «Castilla y León es una comunidad autónoma que nunca ha cuajado como tal, no hay una identidad en la ciudadanía», y apostilló que «los leoneses nunca han asumido su pertenencia». «Lo respeto y lo entiendo; fíjate si estoy yendo lejos», expuso el castellano ante las preguntas de Carlos Alsina, en Onda Cero.

Puente, ante la insistencia de Alsina sobre cuál es la postura del PSOE, recalcó que la apuesta de la Autonomía Leonesa es «la posición del PSOE leonés», pero no quiso aclarar qué defiende el Gobierno. «El camino muchas veces se hace andando», dejó caer, después de haber defendido que no ve que «vaya a cambiarles la vida a los leoneses por estar aparte». «Ellos lo creen firmemente, creen que están siendo perjudicados, pero yo creo con las cifras en la mano que no es cierto», expuso Puente, quien abundó en que León tiene «problemas», al tratarse de la provincia «con la crisis estructural más importante», y necesita «una especial mirada y políticos locales con mejores ideas, no todo va a venir de fuera».

JAVIER ALFONSO CENDÓN

«No es que León quiera irse, es que la Junta se ha ido de León»

El PSOE leonés aludido por Puente insistió en que «no es que León quiera irse, es que la Junta se ha ido de León». El secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, se centró en que «es innegable que los gobiernos consecutivos del PP, y ahora de PP y Vox, que han estado en el poder durante más de 35 años en Castilla y León, han causado un deterioro significativo en la provincia de León. Apoyar mociones que reflejen nuestro descontento es una forma de expresar nuestro hartazgo y la necesidad de un cambio», trasladó el líder socialista, quien en esta ocasión promovió el voto a favor de sus diputados provinciales, pese a que hace cuatro años y medio presionó a los concejales de los primeros ayuntamientos para que rechazaran la moción.

Pese al voto en Diputación, condicionado por el pacto que les sustenta gracias al apoyo de UPL, Cendón admitió que en desde el PSOE, presentan «un proyecto sólido y con visión de futuro para Castilla y León», donde buscan que «todas las provincias progresen al mismo ritmo». «Nuestro objetivo es nivelarnos hacia arriba, proporcionando servicios públicos de calidad, crecimiento económico y prosperidad para todos los ciudadanos», expuso el diputado nacional, sin hacer referencia a la Autonomía Leonesa de manera expresa.

NICANOR SEN

«Una parte de la comunidad se siente agraviada por PP y Vox»

En la misma línea de discurso se mantuvo el delegado del Gobierno. Nicanor Sen incidió en que «hay una parte del territorio de la comunidad que se siente agraviado por los gobiernos del PP y Vox» y puso el foco sobre que «eso es lo que está encima de la mesa en estos momentos». «Mi postura como alcalde ya la conocen, y como delegado no puedo aportar mucho más», concedió el exregidor de Cistierna, quien en su momento votó en contra de la moción de la Autonomía Leonesa y, tras perder la Alcaldía y el diputado de zona, fue recompensado por su partido con el puesto de representante del Ejecutivo central en Valladolid.

JOSÉ ANTONIO DIEZ

«Me interesan los pasos que se van a dar desde el PSOE»

El primero de los alcaldes socialistas en aprobar la moción de la Autonomía Leonesa, José Antonio Diez, ironizó con el «gran cinismo» de su partido. El regidor de León recordó que fue «claramente asediado y perseguido» entonces por sumarse a la moción de UPL y se preguntó «cuáles van a ser los pasos que se van a dar desde el PSOE, tanto a nivel autonómico como federal», e incluso qué postura adopta «el propio presidente del Gobierno», como líder de la formación. «Me interesa muchísimo saber cuáles van a ser esos pasos y en qué sentido se van a dar», concedió el leonés, quien nunca llegó a trasladar el debate al seno del comité federal, como había prometido, y ni siquiera lo promovió para que se incluyera como posicionamiento en el último congreso provincial.

Diez insistió en que la importancia radica ahora en «saber qué camino se va a seguir para que las ideas tengan el mayor éxito posible». El alcalde de León, que tras aprobar la moción el 27 de diciembre de 2019 llegó a anunciar que encargaría un informe jurídico para avanzar en esta senda, sin que nunca llegara a exhibirlo, cuestionó la viabilidad de la comunidad de la Región Leonesa, «a tenor de lo que exigen realmente los procedimientos para alcanzarla», que son «prácticamente imposibles».En cambio, ahora, el regidor del PSOE en la capital recalcó que la «más idónea» sería la autonomía uniprovincial de León, aunque también deslizó la posibilidad de optar por la unión con Asturias, «que se justificaría históricamente».

CONSEJO COMARCAL Del bierzo

«Oí mucho León, pero oí poco, escuché poco la palabra Bierzo»

La disparidad entre los socialistas la evidenció incluso Olegario Ramón, quien incidió en que en el Pleno de Diputación que aprobó la moción oyó «poco la palabra Bierzo». «Oí mucho León, pero oí poco, escuché poco la palabra Bierzo», reseñó el presidente del Consejo Comarcal, aupado ahí por el PSOE después de que perdiera la Alcaldía de Ponferrada. «He de decir que entiendo la situación de descontento y en ese sentido puede servir de toque de atención a la Junta para tener más cuidado con esas provincias o esos territorios que se sienten, y con razón además, maltratados», expuso.

MARCO MORALA (Ponferrada)

«Estas aventuras localistas no conducen a nada»

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, insistió en que «este tipo de aventuras localistas no conducen a nada». «León puede pedir lo que quiera pero con Ponferrada y El Bierzo que cuenten para otras cosas, porque estamos hablando de política seria y, desde luego, eso no lo es», concedió el regidor del PP, en declaraciones recogidas por Ical.

COALICIÓN POR EL BIERZO

«Es un desprecio al parecer de los bercianos»

Más contundente aún fue Coalición por el Bierzo. La formación, que sustenta al PP en la Alcaldía de Ponferrada, criticó «la impunidad con la que se toman decisiones sin ningún tipo de consenso ni consulta» y subrayó que el acuerdo en Diputación «constata la falta del más mínimo respeto y el desprecio al parecer de los bercianos y sus instituciones sin pudor alguno» dado que les trata como «una colonia en la que se puede hacer y deshacer». «No es una decisión fruto del consenso,. Se debe a la amenaza de romper el pacto de Gobierno entre el Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés», criticaron.

FERNÁNDEZ CARRIEDO (Junta)

c «Es el pago de un precio político para seguir en la Diputación»

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, insistió en que la aprobación de la moción es «el pago de un precio político para mantenerse en el gobierno de unas instituciones donde han perdido las elecciones pero quieren gobernar», y lo vinculó a lo que sucede en el Gobierno. El dirigente popular lamentó además que en el PSOE de Castilla y León «haya varias ideas» e ironizó con que se dan «opiniones tan distintas dependiendo del día y el lugar». «Primero debe aclarase el propio PSOE sobre lo que piensa y qué idea tiene», cuestionó el palentino.

EN SALAMANCA

Ni el PSOE, ni la Diputación lo apoyan pero sí un municipio.

El debate en Salamanca lo apagó el propio PSOE. «Los salmantinos y las salmantinas ya somos mayores para decidir qué queremos y cómo lo queremos», expuso su secretario provincial, David Serrada. «Este debate no está ni en nuestra ciudad ni en nuestra provincia. No entiendo por qué se pide algo en nombre de nosotros y algo tan importante y tan decisivo como lo que se pidió ayer en la Diputación Provincial de León», concedió.

La misma postura mantuvo el presidente de la Diputación salmantina. «A mí me sorprende que el PSOE, un partido de ámbito nacional con vocación de gobierno, esté metido en esas tretas. Es sorprendente, llamativo, que un partido supuestamente serio, como el PSOE, también se meta en una más, como si no tuviéramos suficientes independentistas en España, como para que volvamos a la andadas», concedió Javier Iglesias, del PP, para intentar ridiculizar el debate al vincularlo a un ámbito nacionalista, como en Cataluña, cuando se trata de una reivindicación autonomista.

Pese a estas manifestaciones, el ayuntamiento salmantino de Zarza de la Pumareda, aprobó la moción. El alcalde, Javier Recio, antes del PP y ahora en UPL, defendió, en declaraciones a la agencia Ical, que «Castilla y León, territorialmente, es muy difícil de llevar».

EN ZAMORA

Ni el PSOE, ni la Diputación lo apoyan pero sí un municipio.

No encontró apoyo la petición tampoco en el PSOE de Zamora, que apuntó que en su provincia «no tiene un sentimiento nacionalista como el que existe en León». «Aquí no hay ese sentimiento en la mayoría de la gente», trasladó a Ical el secretario general del Partido Socialista de Zamora, Antidio Fagúndez.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, insistió en que la Autonomía Leonesa «es un debate que hoy no está en la sociedad zamorana». El dirigente del PP abogó por «no perder el tiempo en debates estériles y artificiales».