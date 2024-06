Muñoz avisa de que "quien vota al PP sabe" que vota en contra de la Autonomía Leonesa

Tres días después de la aprobación en el Pleno de la Diputación de León de la moción por la Autonomía Leonesa, promovida por UPL y apoyada por el PSOE, la presidenta del PP leonés, Ester Muñoz, quiso dejar clara la postura de su partido. No hay duda, como subrayó la diputada nacional, porque "todo leonés que vota al PP es plenamente consciente de qué vota", como resolvió durante su paseo por la feria de artesanía en la que convocó a los medios.

Ni siquiera después de las declaraciones de su portavoz en la institución y alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, quien mostró su prefrencia por la autonomía. Esas palabras se intepretan desde la dirección como "una opinión personal". "A diferencia del PSOE, no expulsamos del partido a quienes tienen opiniones propias, pero la realidad es que lo votos de los diputados provinciales del PP, incluido este portavoz, han sido que no", recodó Muñoz, antes de insistir en que "todo aquel ciudadano que vota al PP y aquel candidato que se presenta bajo las siglas del PP es plenamente consciente y firma un programa".

Muñoz recalcó que "la postura del PP ha sido clara y está reflejada en los 10 votos en contra que se presentraron en el Pleno". Todos los leoneses "son conocedores y conscientes de la postura del PP, entre otras cosas porque viene reflejada en los programas electorales". "Ahí, la gente encuentra bajada de impuestos, gestión, inversiones, etcétera, no desafíos ni enfrentamiento territoriales; eso es lo que la gente ha votado porque en el último año el PP ha sido el más votado de la provincia".

El estribillo de que "todo leonés que vota al PP sabe lo que está votando" lo repitió aún una vez más Muñoz para enlazar la adversativa dirigida al PSOE. "Todo leonés que vota al PSOE no sabe lo que vota. Ni en León, ni en España: es una ruleta rusa. Votas escuchando al presidente de la Diputación que la Autonomía Leonesa no toca y no está encima de la mesa y luego vota que sí", concedió.

Pese a que en 25 ayuntamientos de la provincia cobncejales del PP votaron a favor de la Autonomía Leonesa, la presidenta del PP se centró en que el problema reside en que "hay una guerra civil interna en el PSOE autonómico y todo esto va entre Tudanca, Óscar Puente y Cendón". Este "espectáculo bochornoso y lamentable de los últimos días" se lo están "trasladando a los ciudadanos", incidió Muñoz, quien calificó como "profundamente irresponsable" el papel de los socialiustas, a quienes aconsejó que "tienen que resolver sus problemas internos, no decir cada día una cosa, frustrar las legitimas aspiraciones que pueda tener cualquier leonés y que sienta que quiere una autonomía sola, y enganarles de esta manera". "Esa frustración, cuando se vea que esto no va a ningún sitio, ¿quién la va a asumir? Me parece una profunda irresponsabilidad", apuntó la diputada nacional y miembro de la ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo.

En su exposición, Múñoz relató que "se aprobaba la moción en la Diputación de León y ese mismo día salía el presidente del Consejo Comarcal, que es socialista, diciendo que con el Bierzo no iba; el propio presidente de la Diputaciuón, que es berciano, cuando era presidente del Consejo Comarcal, decía que ese debate no estaba enncima de la mesa, ni el de una provincia para el Bierzo, y ahora siendo presidente de la Dipurtación lo defiende; se veía al alcalde de León, que decía que Zamora y Salamanca, bien, pero que si no con Asturias; ese mismo día salían los socialistas zamoranos y salmantinos, diciendo que quién era la Diputación de León para hablar en nombre de los zamoranos y los salmantinos; el secretario general del PSOE de Castilla y León dice que tiene que haber un referendum entre la militancia socialista...".

La recopilación la zanjó Muñoz con la sentencia de que "los leoneses no entienden lo que están viendo". Pero la presidenta popular quiso ilustrales con el aviso de que "se trata de que el presidente de la Diputación, como tiene menos diputados que el PP, necesita un pacto con UPL y para que le siga apoyando tiene que apoyar la moción, a pesar de que nunca la defendió". "Estamos en esa táctica del PSOE de dar a todos lo que hace falta con tal de mantenerse en el poder. Lo hemos visto en la Diputación, pero también en Cataluña y en las comunidades en las que el PSOE pierde", señaló.