Tareas en Cruz Roja, limpieza o servicio social

Las penas de trabajos en beneficio de la comunidad se imponen en sentencia. La resolución judicial llega al servicio de gestión de penas que depende del CIS, que está en León. Se cita a la persona, se hace un plan de ejecución que puede ser tareas de limpieza, de auxilio o de atención a personas con problemas, de Cruz Roja… Hay tareas de todo tipo y eso se eleva al juez de vigilancia penitenciaria.

Después se supervisa que haya un control legal, la competencia corresponde a la administración penitenciaria, pero las penas las impone un juez que es quien sentencia y el juez de vigilancia penitenciaria recibe el plan que elabora la administración penitenciaria. a suspensión de la pena está condicionada a la realización de una serie de reglas de conducta que impone cada juez. Hay determinados delitos que conllevan emparejados obligatoriamente un programa de tratamiento, como la violencia de género.

Todos los delitos de violencia de género exigen un programa de tratamiento desde 2004. En el resto hay una serie de requisitos que imponen el juez que ya no son competencia de la administración penitenciaria, pero que también tienen que cumplirse, porque si no la pena puede reiterarse. Puede ser alejamiento, presentación en un lugar determinado, prohibición de portar armas y ese tipo de reglas de conducta que no las gestiona la administración penitenciaria. Si hay un delito de seguridad vial con el alcohol, se puede obligar a la persona a presentarse en el CIS cada poco tiempo para realizar una prueba de alcoholemia o en alguna entidad externa.

En los casos de delitos de seguridad vial, si lleva emparejada una pena privativa de libertad y el juez decide que se suponga la pena, hay programas de intervención psicológica para esa etiología.