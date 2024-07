León saca las mismas becas universitarias que quedaron desiertas el curso pasado

El primer curso se retrasó tanto la tramitación de la ordenanza que no llegó a aprobarse a tiempo y en el segundo no se presentó ninguna solicitud oficial. Con este bagaje, el Ayuntamiento de la capital leonesa saca la nueva «convocatoria de ayudas al estudio para alumnos de enseñanzas universitarias de grado en la Universidad de León y ciclos formativos de grado superior en centros de León 2023-2024». Pese al fracaso de la primera intentona, en la que apenas se interesaron un par de personas cuyas notas no llegaban al baremo marcado y los ingresos rebasaban el listón, la iniciativa vuelve a salir sin ninguna modificación, ni en cuantías ni en condiciones, con 80.000 euros dispuestos para el reparto.

Las ayudas, que forman parte de una de las condiciones impuestas por UPL para apoyar los presupuestos del equipo de gobierno del PSOE, se publicitan como apoyo al «acceso a la formación universitaria y profesional de la ciudadanía leonesa, con el fin de retener el talento». La iniciativa argumenta su necesidad en «las actuales limitaciones y necesidades económicas de los alumnos», ante las que el Ayuntamiento de León dispone becas «al estudio a través del pago de los derechos de matrícula para garantizar, dentro de las posibilidades presupuestarias, la igualdad de oportunidades y la continuidad en la calidad en el rendimiento académico».

Aunque las guías definidas para la concesión no han conseguido cuadrar con los estudiantes. Después de una escasa promoción de la primera convocatoria, el gobierno municipal se ha limitado por ahora a una nota de prensa, después de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero sin cambiar los criterios que hacen que el «régimen de concurrencia competitiva» haya sido innecesario ante la falta de aspirantes que opten a repartirse los 80.000 euros con los que, en la concepción original del plan, se esperaba llegar a un centenar de alumnos.

La ordenanza acota como beneficiarios a los «alumnos de enseñanzas universitarias oficiales de grado en la Universidad de León y de ciclos formativos de grado superior impartidos en centros de la ciudad de León durante el curso 2023/2024». Pero dentro de estas categorías se especifica que en el caso de los universitarios deben «estar matriculados de al menos el 80% de los créditos del curso» y que, «cuando se trate de los créditos que faltan para obtener la titulación, se exigirá un mínimo de 24 créditos»; mientras que para los de FP se exige la matrícula en «100% del curso». Como apostilla se recalca que tendrán que «estar empadronado, tanto el beneficiario como la unidad familiar, en el municipio de León con, al menos, dos años de antelación al registro de la solicitud y mantener dicha situación la unidad familiar durante al menos otro año después de la concesión de la ayuda».

Los que cumplan con este perfil pasan el primer filtro, pero aún deben rebasar varios más. El primero avisa de que «las presentes ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda, pública o privada, destinada a la misma finalidad, sea pública o privada». Descontada esta condición, la ordenanza recoge los criterios económicos en función del umbral de renta familiar, en términos de «ingresos brutos», a partir del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que en estos dos últimos ejercicios queda fijado en 600 euros mensuales.

Con este baremo de referencia, se establecen los límites para poder acceder a las ayudas. No las podrán recibir «para familias de un miembro» aquellos que rebasen «2 veces la cuantía del Iprem para cada año, incluido el prorrateo de pagas extraordinarias; en las de dos miembros, hasta 3 veces, en las de tres miembros, hasta 4 veces; en las de cuatro miembros, hasta 5 veces; en las de cinco miembros, hasta 5,5 veces; en las de seis miembros, hasta 6 veces; en las de siete miembros, hasta 6,5 veces; en las de ocho miembros, hasta 7 veces; y, a partir del octavo miembro, se añadirán 0,5 veces por cada nuevo miembro computable de la familia».

El detalle de la convocatoria especifica que «la renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar», dentro de los cuales entran «el padre y la madre o el tutor, el propio alumno, los hermanos solteros menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar o los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que residan en el domicilio familiar en la misma fecha». «En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable aquél de ellos que no conviva con el alumno. Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuya renta se incluirá dentro del cómputo familiar», se añade.

Las ayudas, «con carácter general», tiene tres modalidades. La primera comprende la «bonificación de la tasa por matricula» y alcanzará «como máximo el 50% del importe del precio público establecido para los servicios académicos con las limitaciones que, para cada convocatoria, se puedan establecer», además de que «quedan excluidos los importes por los conceptos de tasas o servicios administrativos». En el segundo caso, se dará una «ayuda básica para ciclos formativos de Grado superior de 300 euros» con los que se atenderá «la adquisición de libros o material técnico adecuado a los estudios». Como cierre, se regula una tercera «cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico», en función de las notas: 50 euros para los que tengan de nota media «entre 8 y 8,49 puntos; 75 euros, entre 8,5 y 8,99; 100 euros, entre 9 y 9,49 puntos; y 15 euros, 9,50 puntos o más».

Condiciones El Iprem marca el listón económico para acceder y el empadronamiento debe llevar más de 2 años

Escasa publicidad Apenas un par de estudiantes preguntaron el año pasado por la convocatoria planteada