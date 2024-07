«No sé si doblegaremos a Óscar Puente, pero lo justo es seguir dando guerra para soterrar»

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

—’Tírese’ dos flores con cuestiones que crea que ha hecho bien este año.

—Una, empezar el proceso de estabilización, que estaba negocado y con acuerdo pero se truncó por una denuncia anónima. Lo que empezó muy bien, siguió regular y ya buscamos solución. Otra, vaciar el párking del Ayuntamiento de más de un centenar de vehículos-chatarra y el punto limpio, del que se salían los enseres fuera y está regularizado.

—¿Y ha investigado quién pudo interponer la denuncia?

—Sí, y de forma formal por escrito a la delegación de la Junta pero no me lo han querido decir.

—Empiezan las fiestas veraniegas con un servicio de limpieza mermado, ¿qué plantean?

—El año pasado teníamos los mismos efectivos y coordinándonos y con trabajo se limpió. Acaban de ser las fiestas de San Andrés y no hubo problema y los vecinos nos felicitaron incluso porque hubo seguridad y limpieza. Es un tema de coordinación.

—Los vecinos piden desbrozar y se está retrasando...

—El contrato se quedó sobre la mesa por un problema con un documento porque solo se presentó una empresa. En la mesa de contratación para que todo fuera transparente se decidió volver a rehacer todo. Hay un poco de retraso pero por un papel. No tardaremos en desbrozar.

—Tras nueve años cerrado Araú, ¿se podría entrar ya?

—Bueno... Si no le damos un uso cada vez va a estar peor. Está concebido como albergue y centro museo cultural del Camino de Santiago. Le hemos pedido al ministerio que permita ampliar los usos, pero en la comisión informativa el resto de grupos excepto Cs votaron en contra porque quieren todos los documentos. Les dije que el primer paso es la ampliación de uso para fines públicos y sin ánimo de lucro. Después ya podría venir la fundación Uapo u otra con la que se llegue a un acuerdo. Puede ser la del alzhéimer, la del cáncer u otra siempre que ampliemos los usos, ya que el Ayuntamiento no puede asumir ahora el gasto de un albergue.

—Pero la Fundación Uapo ¿les ha puesto plazos?

—No, pero es verdad que ellos querían que si hubiera sido hace dos meses, mejor. Yo a ver si puedo agilizar los trámites, convencer al resto de partidos para que den el paso y podamos hacer esa ampliación de uso. No entiendo por qué no la aceptaron.

—Con 40 M€ de deuda, usted dice que aspiraba a pequeños proyectos. ¿El sector urbanístico entre Azorín y Párroco puede cambiar eso, dar oxígeno?

—Todo lo que sea ver grúas en el municipio puede ayudar, las licencias de obra repercuten en beneficio del Ayuntamiento y con ese dinero se puede amortizar más deuda. El Sunc-21 lo promueven empresas privadas.

—Y al lado, el Sunc-23 y el supernercado está atascado, ¿por qué?

—Para que se ajuste el plano inicial de la junta de compensación y se puedan mantener las plazas de aparcamiento. Esperemos que se solvente pronto con un anexo a las memorias.

—¿Mantendrán Bodegas Cándido como almacén municipal?

—No. Desde que entramos hemos estado vaciándolo y se le va a devolver a los propietarios porque no podemos tener allí más cosas, no está en condiciones. Además, el contrato había finalizado en 2013 y nadie lo renovó.

—Tras 12 meses, ¿sigue pensando que con seis personas se puede gestionar bien San Andrés?

—Se podría gestionar perfectamente si no tuviéramos tantas trabas y tan poca ayuda de los otros partidos. Vuelvo al tema de la ampliación de uso del edificio Aráu, una cosa que yo veía tan simple y que se ha complicado de una manera tremenda. Y yo en cambio, si la oposición trae un proyecto bueno, lo apoyo.

—La rotonda de la N-120 parece el guión de un sainete, ¿porqué cree que tardó 10 años?

—No sé, pero ahora va a ser una realidad, ya están las máquinas y estoy muy contenta porque fue una propuesta de mis compañeros de UPL que se va a ejecutar gobernando nosotros.

—¿Se ve en el sillón el resto del mandato?

—No tengo miedo a nada, lo que tenga que venir, vendrá. Cada mes y medio me llegan rumores de moción de censura. Yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Duermo muy tranquila por las noches y el que quiera hacer una moción que lahaga. Están en su derecho y entonces yo también estaré en la oposición.

—¿Se ha avanzado en impulsar el ramal de Künig u otro del Camino de Santiago?

—No, sinceramente no. Me gustaría hacer muchas cosas pero hay prioridades. No hemos tenido todavía el tiempo de dedicarnos a eso. La prioridad es la estabilización, porque si a 31 de diciembre no tenemos a la plantilla por debajo del 8%, lo que afecta a 110 trabajadores, a este Ayuntamiento no van a venir ayudas europeas.

—Y el presupuesto, tras el gol del millón de las basuras, ¿es prioritario?

—Sí, este verano con los 100.000 euros que quedan para inversiones veremos qué proyectos se pueden hacer en cada área.

—A Camino Cabañas le dijo Madrid que no se soterraba. A usted le repitieron lo mismo, ¿qué medidas impulsa para doblegar la voluntad del ministerio?

—No sé si vamos a poder doblegar a Óscar Puente o hará honor a su apellido. El secretario de Estado Santano con quien hablé dejó claro que en este mandato no iba a haber soterramiento porque no hay dinero ni manera, pero le planteé que para otros sitios sí hay, así que lo justo es seguir pidiendo el soterramiento y dando guerra, además de seguir apoyando a la plataforma. Según vayamos viendo iremos tomando medidas.

—¿Por dónde cree que circulará antes, por el vial de San Juan de Dios o por el subterráneo de Párroco Pablo Diez?

—Por el vial de San Juan de Dios. No quiero dar fechas, pero espero que pronto. Se abrirá con un carril en cada sentido y sigue comprometido desdoblarlos, aunque las reglas fiscales han cambiado y son más restrictivas en el gasto. El Ayuntamiento tiene reservados 1,9 M€ para ello.

—¿Y cuándo empieza la obra del paso inferior?

—En principio no empieza. El Ayuntamiento dijo no a esa propuesta. No me gustan los subterráneos, creo que son peligrosos y de momento con la pasarela peatonal que hicieron en el puente de Trobajo nos apañamos.

—¿La pasarela azul se va para La Sal?

—Estamos a expensas de que la quiten. Le dije a Adif que ellos verán qué hacen con ella. Todo el mundo se ha quejado de que es insegura porque es muy cerrada, no tiene luz y se podría crear un foco de delincuencia. Lo que no quieres para un punto del municipio, tampoco lo puedes querer para otro, pero si los vecinos lo piden yo no tengo problema. Que diga Adif las opciones.

—¿Y ya tiene fecha para escuchar a Adif?

—Esperaremos que pase el verano para acordar ese calendario de reuniones.

—¿Cree que verá antes la luz el soterramiento o la autonomía leonesa?

—Si me dan a elegir, casi prefiero la autonomía y luego ya haremos nosotros el soterramiento. ¿Cuántos años llevamos en este municipio con las vías, toda la vida?, con lo cual podemos tirar un poco más y luego que soterre la autonomía leonesa.

