Alejandro Vázquez: «Con la obra de ampliación, León contará con una UCI acorde a la entidad quirúrgica del Hospital»

—Ha dicho que este verano será especialmente duro en Castilla y León por la falta de profesionales sanitarios, sobre todo en atención primaria y en atención hospitalaria, ¿cómo se está afrontando esta situación?

—Los veranos son siempre duros porque no hay posibilidades apenas de sustitución, no hay número suficiente de médicos, sobre todo especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Además hay muchas zonas de la comunidad son zonas receptoras de gente que vuelve a pasar el verano. Y eso suele agravar un poco la situación en verano. Es importante tener en cuenta también que los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, tienen sus vacaciones. Este año además, es un año más complejo porque los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, que generalmente todos los años se puede contar con ellos ya como licenciados especialistas al ser la promoción que entró en el año el año del Covid no han acabado su formación en mayo, como suelo ser lo habitual, sino que van a salir en septiembre. Y esto pues va a agravar situaciones imprevistas. En León, como en el resto de la comunidad, se ha intentado tener un plan de contingencia que permita cubrir la mayor parte de la asistencia sanitaria. Pero, siempre estamos al albur de que pequeñas incidencias que puedan llevarnos a tener que hacer una reorganización de la asistencia dentro de cada zona básica.

—Es decir, que este verano es más grave porque no están esos MIR.

—El programa docente permite que en el último año de su residencia, tanto en Medicina Familiar y Comunitaria como en otras especialidades, tengan un período de autonomía en el cual puedan de un modo autónomo pasar consultas o hacer las actividades propias de cada especialidad. Son dos meses los que el programa permite, esa autonomía. Pues lo vamos a hacer es. Vamos a hacer uso de esa capacidad que tenemos siempre hablándolo con ellos previamente y siempre que se ofrezcan de modo voluntario.

—¿Cómo ha ido este año con la incorporación de residentes?

—Este año hemos cubierto una proporción bastante importante de las plazas en hospitalaria, hemos rozado el 100%, y en Atención Primaria se ha cubierto el 70%, pero hay sitios muy concretos de la comunidad donde no se ha cubierto. Sitios en los que es difícil también que los profesionales quieran ir. Somos la comunidad que más plaza saca. Sacamos el 100%. Pensamos que todas las administraciones públicas, incluido el ministerio, debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para intentar que la mayor parte de médicos se puedan formar.

—¿Cómo se pueden hacer más atractivas esas plazas?

—Parte mucho del conocimiento de algunas zonas, que tienen un aspecto mucho más rural que otras y que no son conocidas por la gente. Tenemos que incidir en el conocimiento de esas unidades que no se acaban de cubrir. ¿Cómo?, pues creo que es aproximando e informando.

—Y para las zonas de difícil cobertura, ¿qué plantea?

—PP y Vox hemos presentado en las Cortes una PNL precisamente para mejorar esas condiciones, que está pendiente del debate. Incluye incentivos económicos, pero también desde el punto de vista de carrera profesional, de la formación. Es decir, no solamente económicos. Los económicos pueden ayudar, pero por sí solos no.

—Otra de las grandes batallas son siempre las listas de espera.

—Desde el principio de la legislatura teníamos la certeza de que las listas de espera que tiene Castilla y León no eran asumible. No podíamos tener 144 días de demora media global en la para intervenciones quirúrgicas y no podemos tener casi 100 días de demora media en las consultas externas. Desde el primer momento pusimos lo que hemos llamado un plan de choque y hemos intentando tocar los tres puntos en los que se basa la lista de espera: volver a tener unos rendimientos óptimos de la jornada ordinaria, tanto de quirófanos como de consultas, como de pruebas diagnósticas que se trastocaron durante la pandemia y prácticamente están ya a nivel pre Covid; a tocar aquellos servicios que de modo voluntario quisieron trabajar en mejorar lista de espera por las tardes los autoconciertos o peonadas y activado y reactivado los conciertos con la sanidad privada, incluso con conciertos marco, que es mucho más fácil de gestionar. Además, el año pasado, hemos tenido un aspecto importante y es que hemos tenido la más alta demanda quirúrgica, todo por el atasco que sufrimos durante la pandemia.

—¿Estamos aún arrastrando las consecuencias de la pandemia?

—El año pasado aumentó muchísimo la demanda quirúrgica y de consultas externas y las pruebas diagnósticas. Fue un año muy duro, pero aun así Castilla y León en el segundo semestre ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha bajado la lista de espera.

—Yendo a acciones concretas en León, ¿cómo va la ampliación de la unidad de reanimación?

—Es una obra ambiciosa. Cuando llegamos a la consejería había un proyecto que nos pareció mejorable. Ese proyecto lleva consigo la mejora no solamente de camas, que aumentarán en 12 en UCI sino que también nos permite crear cuatro camas en reanimación. Esto lleva consigo mover otra serie de estructuras de servicios hospitalarios y vamos a aprovechar el movimiento para mejorar también las consultas de Dermatología y Endrocrinología, por ejemplo. Pero todo esto nos ha retrasado un poco más de lo que quisiéramos. La mejora para los usuarios va a ser importante y León contará con un número de cama UCI acorde a la población que tiene y acorde a la entidad quirúrgica del hospital. Se van a mejorar servicios, consultas y servicios hospitalarios, va a ser un beneficio importante para los leoneses.

—¿Algún plazo concreto?

—Puede estar alrededor del año terminado todo, o sea en marcha. Vamos a intentar hacerlo el menor tiempo posible, pero los trámites hay que cumplirlos.

—¿Hay alguna previsión más para el Hospital de León?

—El Hospital de León ha sufrido una importante mejora en tecnología; se han invertido 11 millones en 2023 y se van a invertir 10 millones más en este año. Por ejemplo, ha llegado un tercer acelerador lineal, que es un avance importante para la población del León, tanto del área de salud de León como del Bierzo, porque aumenta mucho las posibilidades diagnósticas en un tema tan sensible como es el cáncer.

—¿Y para el Hospital del Bierzo?

—Es un hospital que tiene una situación compleja, sobre todo del punto de vista de los profesionales. Tenemos serias dificultades para cubrir algunas especialidades, en este caso la oncología o cardiología. Esperamos que con la entrada en vigor de la normativa de la proposición de ley podamos hacer que las condiciones de trabajo a los profesionales puedan ser más atractivas.

—¿Cómo va la obra del centro de salud de Pinilla?

—Va razonablemente bien. Esperamos que a principios de año esté. Empezamos en enero y si no me equivoco, tenía un plazo de 12 meses. Es una inversión de casi 4 millones de euros y será buen centro de salud, como hemos visto que en El Ejido.

—Los vecinos reclamaban insistentemente el servicio de urgencias que finalmente no se va a poner en marcha.

—Volvemos a lo mismo, los recursos. Todo eso lleva un estudio de las necesidades reales. Todo se puede hablar, todo se puede estudiar, pero estamos hablando de gestión sanitaria. Entonces, hay que concentrar recursos. Hay que hay que intentar hacer la asistencia de modo óptimo.

—Hablando de recursos. En la noche de San Pedro, que era fiesta en León, la UVI móvil se quedó sin médico por falta de personal.

—Estas cosas no pueden volver a pasar. No fue toda la noche, fueron unas horas. Yo lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a los afectados, si es que hubo afectados. Como responsable de la consejería debo pedir disculpas. Segundo, no debe de volver a pasar. Estamos tomando medidas dentro de la organización para que no vuelva a pasar.

—Hablaba usted del centro de salud de El Ejido que ya lleva un tiempo en marcha. ¿Cómo funciona?

—El funcionamiento es bueno. Los usuarios están satisfechos. No me consta que haya un número exagerado de quejas o demandas. También se ha culminado el centro de Bembibre, que es muy importante. Se trata de un magnífico centro de salud que también me consta que ha mejora mucho la asistencia sanitaria en el Alto Bierzo. Con el centro de salud de El Ejido, que ha venido a completar bastante bien el panorama y con la apertura de Pinilla el próximo año, vamos a tener un panorama bastante mejor en León.

«No ha habido oposición a la facultad de Medicina, pero hay que cumplir los pasos»

—¿Implantar Medicina en León podría resolver esa falta actual de profesionales?

—Evidentemente, pero eso no soluciona el problema. El problema pasa por la bolsa de cuatro o cinco mil graduados de Medicina que no tienen la capacidad de tener la especialidad. Es decir, pasaría por lo que le hemos pedido al ministerio, tener un mayor número de plazas MIR, de flexibilizar las unidades docentes para que unidades en el medio rural que puedan acreditarse y formar a médicos en Atención Primaria; es decir, que quiten la nota de corte que lo hemos pedido reiteradamente para que los que están en bolsa puedan llegar porque esto es un sistema de asignación de plazas.

—¿Pero se debería dar luz verde a las facultades?

—El presidente de Alfonso Fernández Mañueco dijo que se va a encargar de que hubiera un diálogo y un consenso dirigido por él para llevar a efecto no solo la titulación de Medicina, sino otra serie de títulos. Sobre que salgan más médicos al mercado hay opiniones para todos los gustos. La conferencia de decanos de Medicina de España no lo ve. Meter más médicos que no puedan acceder a la plaza especialista va a crear una bolsa mayor. Hay que analizarlo no solamente con las facultades, hay que ver el proceso entero.

—En otras autonomías están ampliando las facultades.

—Mañueco ha dicho que quiere un consenso, un diálogo. Además, los propios rectores dijeron que primero había que asumir la Losu. Hay que cumplir los pasos y, hasta donde yo sé, no ha habido ninguna oposición.

—¿León o Burgos o León y Burgos?

—Ambas provincias tienen entidad para poder obtener la facultad, si lo quieren ambas universidades. Otro tema son los profesores En Valladolid y Salamanca, que son las que tienen Medicina, hay dificultades en muchas áreas.

—Usted ha demandado un nuevo modelo de financiación autonómica.

—El modelo de financiación sanitaria que sufre y digo, sufre Castilla y León, lo ha dejado claro ya el Consejo de Cuentas. Mario Amilivia dijo que Castilla y León a lo largo del año había perdido millones de euros en financiación sanitaria, que hubiéramos tenido si se contemplase las características de la población de Castilla y León, que son el envejecimiento y la dispersión geográfica. El sistema de financiación actual no marca ninguna de estas características. No es lo mismo dar asistencia sanitaria a una población concentrada, que en Castilla y León, que precisa de mucho más personal y muchas más instalaciones y una infraestructura mucho más amplia. Y, en segundo lugar, todo el mundo es consciente de que por encima de los 65 años, en los últimos años de la vida de las personas, se hace el uso prácticamente de las tres cuartas partes del gasto sanitario de la totalidad de la vida. Necesitamos un modelo de financiación autonómica que nos permita cubrir el coste real de los servicios. Una de las prioridades de Castilla y León son los servicios públicos básicos, sanidad educación y servicios sociales y si se dedica a ello, estás impidiendo el desarrollo de otras áreas importantes.