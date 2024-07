Turismo de calidad, con los congresos a la cabeza

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

El congreso de Diario de León continua con la mesa redonda La transformación digital en el sector turístico con la participación del presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de León, Avelino del Riego, la jefa del Área de Producción y Gestión de Fundos, Andrea Méndez, y el presidente de la Asociación Leonesa de Comercio, Javier Menéndez. Un encuentro moderado por la redactora jefe de Área de Exterior y Revista de Diario de León en el que se ha hecho un repaso por cómo la digitalización influye en el desarrollo y también los retos que plantea.

Avelino del Riego concreta que el sector del turismo es pionero en la digitalización “y desde hace años se actualiza, porque las compañías aéreas y los hoteles o el transporte, así lo hacen. De este modo, las agencias de viajes también lo integran para seguir avanzando. Es una obligación, el sector ya no se concibe sin estos recursos por la competitividad para poder estar en primea línea. Es imprescidible”.

“Es un gran cambio. Antes la gente compraba las entradas en taquilla. La gente se prepara más el viaje y en las redes sociales se etiqueta para mostrar lo que gusta. La venta digital para nosotros es el principal canal de venta y lo actualizamos para poder vender a través de otras plataformas. Aún no hemos implantado la visita virtual y el turismo presencial es el número 1. Hay venta directa en taquilla, pero los visitantes ya vienen con la entrada porque saben qué quieren ver”, señala Andrea Méndez.

En el caso del comercio, Javier Menéndez resalta que las micropymes no tienen la capacidad para digitalizarse. “La tecnología que viene tiene que llegar de la mano con las píldoras digitales del gobierno. Resurgiremos aunque es una tarea difícil, por la venta de las plataformas online, tenemos que estar al pie del cañón y del mostrador y a las micro pymes les cuesta este proceso”.

“La inteligencia artificial es algo muy en boga, pero ya viene desde hace tiempo”, explica Avelino del Riego, quien añade que la “IA como tal no deja de ser otro aliado, hay que ponerla en marcha, pero no se pone sola. La IA te ayuda a crecer, a llegar a mercados que ahora no puedes abrir, pero eso no va en detrimento del personal, al revés, necesitaremos más. Parece un sector que tiene futuro y presente. En viajes es increíble la cantidad de información que puede dar a la hora de organizar un circuito, recomendaciones y eso lo tenemos que aprovechar, tenemos que ser aliados. Al principio pensamos que internet sería un enemigo y está claro que es un aliado. La IA es más novedosa y tiene posibilidades que aprovechar”.

En el caso de los museos, Andrea Méndez señala que la IA optimizará la labor de los museos, reducirá tareas y creará relatos. “Al final es la cabeza que todo humano querríamos tener, a veces falla, pero con los datos actualizados y con tu criterio lo puedes tener al día. En el sector de eventos puede quitar tareas y evitar errores. Ahora con la restauración del edificio, se ha digitalizado por completo y en un futuro con IA nos dirá en qué zonas de las piedras se necesitará restauración; es recoger datos y analizarlos. La National Gallery de Londres, con el histórico de datos de 20 años pueden predecir con exactitud los visitantes y los picos, es recoger datos y organizarlos de manera inteligente”.

Javier Menéndez concreta que el que sepa analizar el dato “se lo llevará todo”. “En el comercio hay dificultades para analizar ese dato y la IA podría ahorrarnos tiempo en materias recurrentes. Pensar estrategias para que el negocio funcione. El que se pueda rodear de esa tecnología crecerá pero detrás de una persona está el consejo necesario para cada cliente”.

“Hay un estudio que dice que el 75% ya mira sus viajes a través de canales online. La mayor parte de la gente es cómoda, desde casa lo hace en un momento en que quizá el negocio está cerrado. Es no implica que se reduzca el mercado, eso hace que el mercado crezca y tú tienes que estar ahí, tener tu parte de mercado en internet. La venta oline comenzó hace 15 años, parecía difícil vender grandes viajes online y ahora, una vez que te posicionas, el mercado te llega. Empezar cuesta porque en negocios pequeños no tienes personal y es necesario ponerlo en manos de profesionales. El mercado online hay que aprovecharlo porque va a ir a más. Hay negocios que tendrán que ser presenciales, pero no se pondrá en riesgo nada. Llevamos muchos años de tecnología, la revolución llegó a partir de los 90 y aquí seguimos, el que ha sabido aprovechar ha crecido y hay negocios que sólo viven ya de estas tecnologías y siguen creciendo. Puede haber sectores o negocios que se resientan, sí, pero el mercado en general no”, señala Avelino del Riego.

El presidente de Aleco concreta que un 40% de las profesiones ser verán afectadas. “Hay que enfrentarse al toro, y en el comercio, detrás de todo tiene que haber una persona. Estamos viendo una tendencia que en su tiempo libre quieren acercarse al comercio. Ahora se quiere ver, comparar, tocar, probar. El comercio vende con los cinco sentidos y en internet no puedes tocar nada. Incluso cobramos al contado, pero no por adelantado. Vamos a convivir y sí podemos tener un gestor que nos ayude a pensar”.

Andrea Méndez relata que el producto más vendido en la casa Botines es la visita guiada. “Tenemos una audioguía, lo puedes hacer en cualquier momento, pero se prefiere el guía e interactuar, te quieres relacionar. No va a desaparecer ese trato. Y Gaudí, si no te lo explican pierdes pinceladas que son muy interesantes. Una visita virtual no sustituye; la mayor parte de la colección está digitalizada para fines didácticos y de investigación, pero dudo que en un museo virtual sustituya la presencial”.

El presidente provincial de las agencias de viaje añade que una visita virtula “podría aumentar, porque motiviaría acercarse e ir in situ, porque lo presencial incita el viaje, a comprar a consumir”. Añade que León ha crecido mucho en los últimos años, “el turismo se ve en la calle. Hasta hace no mucho era una gran desconocida, el Ave ha ayudado, y León lo tiene todo. Empezando porque la ciudad en sí es una maravilla y podemos ofrecer todo menos la playa: cultura, gastronomía, diversión, naturaleza… además de las rutas naturales y toda la provincia de León. Sigue siendo una gran desconocida todavía. Tenemos que seguir haciendo más para que se pueda descubrir. Tenemos ya 300 establecimientos de turismo, que se han sabido adaptar a los tiempos, digitalizarse, se dan a conocer en toda las plataformas; todos somos iguales en internet, porque si un pequeño establecimiento se vende bien en internet parece grande, hay que saber utilizarlo porque internet es igual para todos. La llave de la habitación en el teléfono ayuda y estos es el futuro. Un viajero no quiere estar media hora en un mostrador de recepción. Eso hay que utilizarlo, es una inversión, pero eso hace que todo lo que se ofrece sea de buen nivel, a parte de lo otro que ya lo tenemos. Porque el viajero no pierde el tiempo”.

Tras Avelino del Riego, Andrea Méndez concreta “que el turismo está creciendo y no se debe caer el error de atraer mucho, se deben controlar los flujos, buscar un perfil respetuoso con el entorno. En Botines, para los japoneses es la marca Gaudí o el Camino. Valoran mucho la seguridad y en León esto es un valor añadido. Los japoneses, además, son clientes que tienen un nivel de gasto elevado. Este es el perfil que interesa a León. Seguir captando ese perfil, gente que les atienda en su idioma, folletos en su idioma, porque no todos hablan inglés. A nivel particular, desde Fundos nuestro reto para 2026, es declarar el edifico de Patrimonio de la Unesco junto con otras obras de Gaudí en Astorga, Comillas y otras más en Cataluña. Es indudable que si entramos en esa lista la empleabilidad y la mejora del turismo es será elevada. Es un trabajo a largo plazo, pero de manera transversal estamos con otros proyectos”.

Javier Menéndez recuerda que desde 2014 se declaró León como zona de gran atractivo turístico. “León ha crecido, pero hay que atrae turismo de calidad, no despedidas de soltero que aportan desorden y borracheras. No se habla del cáliz de Doña Urraca y fue un activo, todo hay que ponerlo en valor, los ríos son una maravilla y hay que potenciarlo porque serían una industria. No se puede vivir sólo del turismo, hay que provocar algo más para que el PIB crezca y no exportemos talento todos los días. Hay que ponerle freno, el dinero que le sobra a la Diputación, sus remanentes hay que ponerlos a producir”.

El presidente de la Asociación Provincial de las Agencias de Viaje, explica que el turista de calidad es un turismo que se deja dinero, da una imagen de una ciudad que cuida a su gente y al turista, “porque pocos y mejores es mejor que al revés”. “Hay turista que no aporta y obliga a los vecinos a evitar ciertas zonas. Por eso calidad 100%. Los medios digitales que tenemos a nuestro alcance también sirven para seleccionar. Incluso puedes obtener las nacionalidades, a qué tipos de personas, nivel social... Yo abogo por un turismo que sea de calidad. Los establecimientos y negocios lo agradecerán”.

“Existe el turismo de compras, pero nos falta ofrecerle algo de un día más. No sólo una noche, hay que darle una oferta alternativa para que se quede dos días o tres. Quiere nivel de hoteles, restaurantes, comercio…”, añade el responsable de Aleco.

Avelino del Riego concreta que el estudio que se ha hecho del turismo de León, “la gente viene preparada, con edades comprendidas entre los veinte y pico y 60 años, con mucho conocimiento del territorio y con la cultura como punto de referencia. Ya tenemos una base e invito a los organismos que nos apoyen más en la organización de congresos. Debería haber un congreso constante en León”. Javier Menéndez añade que el turismo congresual “se va encantado, porque es una ciudad que dominan andando”. “Al ser Camino de Santigao te ayuda a volver, y el de congresos gasta una media de cien euros más, Falta capacidad hotelera y nos deberíamos centrar más en el turismo de congresos. Nos llegan peticiones que no podemos atender”, precisa Andrea Méndez.

Avelino del Riego señala que la digitalización ayuda a captar turistas, pero hay que poner todos los medios para pasar a ser conocidos. “Se está haciendo, pero no es lo suficiente. Hay que estar en todas las ferias, llevar a la gente adecuada para promocionarla y a las agencias de viaje nunca nos invitan. Lo primero es darnos a conocer. Los turistas llegan y no hay cosas organizadas, no hay transporte para ir a las cuevas de Valporquero, hay que poner más medios, aprovechar ese dinero que no se usa para todas esas cosas, hay que empezar aunque al principio sean pérdidas, para dar opciones y así se ampliarían las estancias. En la ciudad 1,6 y en la provincia estancias en tres de media. León tiene que rondar las tres pernocataciones por visitantes. No somos una ciudad para una semana, pero tres noches sería lo ideal. Es precisa la implicación y darle a este sector la importancia que se 1quiera dar a la ciudad. Poner toda la carne en el asador de los organismos oficiales en ferias y con personal que pueda aporta”r.

Javier Menéndez concreta que a nivel local es tenemos que ser un proyecto de provincia y Andrea Méndez que se debe buscar una marca internacional: “Necesitamos más infraestructuras y de la mano con otros sectores que puedan reinvertirse en otros sectores como el farmacéutico o los deportes; León puede ser una ciudad con grandes potenciales, pero necesitamos una apuesta sólida y tenemos dos marcas como Gaudí y Camino de Santiago”. Avelino del Riego especifica que hay que pensar “que la digitalización nace en una generación que ahora ya es mayor. Hoy las nuevas generaciones saben utilizar todos los medios que tienen a su alcance. Cambia el perfil y el que venga a León tiene que poder reservar por internet. El turismo de León se nutría antes de parejas y familias, de mayores. porque llegaban por los medios tradicionales, pero ahora todo el mundo, incluso grupos de amigos que quieren hacer turismo. Hay puntos estratégicos conocidos a nivel nacional como el Húmedo. Gente que quiere disfrutar un fin de semana, alternar con la gente de Leon que tiene muy buena fama. Sí ha cambiado el perfil, es más amplio y de más edades y el turismo que quiera venir nos da igual la edad, siempre que sea un turismo de calidad. Hay gente con muchas ganas de viajar y con pocos años. Porque tienen muchas inquietudes, que fomentan los medios digitales. Por eso hay que aprovechar todos los medios, porque aportan mucho más”.

“Lo digital ha democratizado los viajes, ha bajado los precios”, añade la responsable de Fundos. “Al comercio no le ha afectado, porque no tenemos ese comercio de compras. Pero hoy una persona ya sabe qué va a comer en un restaurante porque ha visto la carta por internet. Esto va a ser así y para ciertas cosas es buenísimo. Estamos a favor de la digitalización, pero necesitamos medios, porque muchos problemas de León se arreglaban poniendo a trabajar los fondos Next Generation, porque al que le tiene que llegar no les llega porque las pymes no tenemos capacidades. Hay 140.000 millones que hay que poner en valor, digitalizar, con un mentor o gestor que nos ayude a llevar esto porque no tenemos capacidad”, reivindica Javier Menéndez.

Avelino del Riego inciden en que León es una provincia que tiene de todo, pero hace falta que la gente lo conozca. “La cecina de León no se conoce, la morcilla de Burgos se conoce por encima de la de León. Tenemos ciertos productos que serían iconos y no los sacamos de nuestra frontera. No sabemos vender nuestras bondades, porque eso todos los que tienen responsabilidad tienen que poner más de su parte, porque los atractivos los tenemos todos”, incide. Por su parte, desde Fundos señalan: “Necesitamos que nosotros seamos embajadores de nuestra propia tierra. Una provincia con muchos privilegios de la que debemos ser embajadores”. “León es infinita, debemos ser los mejores en lo que tenemos. Hay que entonar el mea culpa, porque tenemos los mimbres y tenemos que trabajar”, cierra Javier Menéndez.