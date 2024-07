Jon Hernández: «La Inteligencia Artificial no te despedirá, sino que lo hará alguien utilizándola»

Si Jon Hernández tuviera «un botón rojo», se «cargaría» la Inteligencia Artificial. «Pero no lo hay y tenemos que adaptarnos porque no se trata de que te vaya a quitar el trabajo, sino de que lo hará alguien utilizándola», como subraya el divulgador para avisar a las empresas, pero sobre todo a los trabajadores, de la necesidad de «aclimatarse y formarse para que tengan más valor».

Hernández insiste en que los empleados que la aplican «tiene más capacidad para promocionar». Las empresas, incide el divulgador, no buscan «utilizar la IA para despedir a su equipo, sino para despedir a la competencia». «Habrá menos trabajos para humanos y un problema de empleo, pero no económico. Las empresas se están forrando, el PIB sube y, como las penas con pan son menos, habrá modelos en los que no tendremos que trabajar para ganar dinero», concede el divulgador, quien recalca que «Elon Musk ha dicho que en cinco años el trabajo será opcional».

No pasa de «filosofar» por ahora, como reconoce Hernández, pero «hay quien piensa que no reducirá el trabajo, sino que se generarán y habrá incluso más», mientras que «la mayoría de científicos», cuya opinión comparte, defienden que «se tendrá que ir hacia la renta básica universal». «Es el único camino para que sea sostenible», sentencia, tras reseñar que la gente tendrá «cubiertas sus necesidades básicas para vivir, no sólo para sobrevivir, y luego si posee una necesidad intrínseca para mejorar porque le apasiona lo que hace, no porque lo hace sólo por llevar un plato a la mesa para su familia, podrá desarrollarla».

En este contexto, Hernández concede que la Inteligencia Artificial necesita regulación, pero debe hacerse «de forma global porque sino no sirve de nada». La normativa que ha hecho la UE «se irá al garete si no tiene en cuenta a China o EE UU». Sin esta unidad sucederá «como con Apple Intelligence, que no se encenderá en Europa porque no hay garantía de que cumpla los estándares, y limitará la capacidad de las empresas que están en el Parque Tecnológico de León frente a las que estén en Palo Alto», como detalla el divulgador, quien abunda en que «hay que regular rápido», pero sobre todo de forma «global con un pacto como el que se hizo con la energía nuclear o en la pandemia».

El horizonte se acerca, como advierte Hernández. «Microsoft para 2027 invertirá 100.000 millones de dólares para entrenar a su Inteligencia Artificial. Nadie nunca se ha gastado ese dinero en nada», señala el divulgador, quien reitera que «si creemos que un pequeño grupo de resistencia se va a cargar esto no sabemos de lo que hablamos».

Con el convencimiento de que «no sabemos dónde va a llegar la Inteligencia Artificial», ni se puede «vender la burbuja de que solucionará todos nuestros problemas, porque ya vemos que tenemos guerras y crisis», el divulgador apunta que «no hay que pensar en qué va a hacer en el futuro, sino lo que puede hacer por ti hoy». Como consejo, Hernández deja un mensaje que a la vez supone un reto. «Instálate ChatGPT, interactúa media hora y luego hablamos. Preparémonos para después de verano porque los chatbots que vienen es una voladura de cabeza», avisa.