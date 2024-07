Zapatero reclama "más autonomía" para León pero "dentro" de Castilla

Entre bromas sobre que León había estado "bastante de moda; siempre León", el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó por argumentar que tiene "una posición bastante clara" sobre el debate de la Autonomía Leonesa. Pero, después de filosofar sobre la necesidad de hacer "reformas" en el mapa autonómico, tras hasta cuatro repreguntas para que centrara la respuesta, terminó por admitir que estos cambios deben darse "dentro de la comunidad actual" de Castilla y León.

La sentencia definitiva se dio tras varios rodeos para interpretar lo que, a su parecer, supone el apoyo del PSOE de la Diputación a la moción de la Autonomía Leonesa promovida por UPL. La "virtud de la moción de la Diputación de León es poner encima de la mesa un sentimiento y que corresponde hacer reformas, cambios", concedió Rodríguez Zapatero, en el Palacio de los Guzmanes, en el prólogo de su "masterclass" dentro del Summer Bootcamp organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Como exégeta de esa moción, el ex líder nacional y antes provincial del PSOE subrayó que "si se pregunta a los ciudadanos de León lo que quieren es ver reconocida su personalidad y esperanza...". "¿Que lo podemos hacer dentro de la comunidad de Castilla y León? Sí. ¿Que hay que hacer reformas? Sí. ¿Que ese es el camino? En mi opionión, sí y no otro, no un camino que nos conduzca a no sabemos a dónde, a ninguna parte", enlazó de carrerilla, cuando ya se le había instado desde la prensa a que aclarase sus primeras respuestas.

En el arranque, Rodríguez Zapatero había comenzado por argumentar que "la moción aprobada en la Diputación" expresa "un latente, histórico, sentimiento de que se reconozca la identidad de León, la personalidad histórica propia, que la tiene". "Ahí hay que hacer un esfuerzo de todas las administraciones, primero del gobierno de Castilla y León", recalcó. Junto con este reconocimiento, el expresidente del Gobierno abundó en que el acuerdo insta a la "descentralización, política y administrativa".

Sobre esta idea, Rodrígiuez Zapatero incidió en que "el mapa autonómico no puede ser un mapa que permanezca insensible a lo que sucede y hay que hacer reformas, claro que sí", porque "es evidente que está construido hace muchos años y demás". Aunque, urgido a que aclarase si eso supone apostar por una Áutonomía Leonesa, derivó sel foco en que "la autonomía política es un principio que se debe extender". "Igual que tenemos una autonomía para Castilla y León podemos tener una autonomía de las diputaciones, mucho más poderosas porque son instituciones muy consolidadas", subrayó, mientras, a su lado, el presidente de la institución provincial, el también socialista Gerrado Álvarez Courel, asentía con la cabeza. "Esa es la vía. Yo lo que propondría, sugiero y creo que es la voluntad del PSOE, es iniciar un proceso en la comunidad autónoma de debate y de reformas de la comunidad autónoma actual, en la línea de reconocer la personalidad de León, de descentralizar y de afrontar la despoblación", remató el expresidente del Gobierno, nacido en Valladolid, pero criado en León.

A este punto llegó Rodríguez Zapatero tras haber apuntado que "esta comunidad no puede tener un esquema de funcionamiento y de gobierno como cualquier otra, teniendo nueve provincias y una personalidad como tiene León". Como consecuencia, hiló el exlíder socialista, "hay que descentralizar competencias, hay que dar más competencias a las diputaciones, especialmente la Diputación de León", aunque "habrá otras que quizá no la quieran".

Dentro de esta descentralización, el expresidete del Gobierno reclamó que "debe haber en ese proceso" una atención a "la Diputación, los ayuntamientos y la comarca del Bierzo, que tiene una personalidad propia". "Por eso es una comarca y hay que dotarla de mucho más contenido y competencias", afinó, tras teorizar sobre que "estamos en un país que reconoce la diversidad y la mejor forma de reconocer la democracia es reconocer la diversidad"