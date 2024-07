Armesto desafía la orden de desalojo del chalé ocupado

El ocupante del chalé de la calle Los Osorios 27, del barrio de La Palomera, se niega a cumplir la orden municipal de desalojo decretada en base al peligro por ruina del inmueble. En un recurso de reposición, el artista Salvador Armesto alega que «es mi domicilio habitual y mi única vivienda junto con la de mi perra (animal de compañía), en mi caso desde hace una década».

El decreto de la Concejalía de Desarrollo Urbano está amparado por una declaración de ruina inminente del edificio a raíz del último incendio intencionado que sufrió el pasado 3 de mayo.

La letrada Rosa María Sánchez Griego, que representa al popular Señor de las Pompas, argumenta contra dicha declaración una «inexplicable rectificación» en el documento, que realiza el servicio de Urbanismo el 23 de mayo sobre el informe inicial de 6 de mayo del servicio de bomberos. Se trata de un cambio sustancial puesto que es la base que justifica que el incendio «ha agravado el deficiente estado de conservación del edificio, generando un peligro no solo para los ocupantes del inmueble sino también para otras propiedades colindantes y la vía pública».

El chalé data de 1953 y es el último ejemplar de una tipología de vivienda típica de lo que en su día era el extrarradio de la ciudad. Con anterioridad al último fuego intencionado, había sufrido otros tres incendios en 2022 y 2023. «Dichos siniestros no afectaron estructuralmente al inmueble como certifican los servicios técnicos municipales en noviembre de 2023». El recurrente afea que de haberse apreciado «los extremos de peligro» en el informe inicial, se «hubiese debido requerir la actuación de la Policía Local para garantizar efectivamente la seguridad del habitante de la vivienda siniestrada». Asimismo, exige explicaciones sobre la afirmación de que se deben adoptar medidas «para favorecer la erradicación del problema» que se incluye en dicho informe. Otra de las alegaciones achaca dejación a la propiedad del inmueble, la entidad Sareb. «Pretende que el Ayuntamiento le resuelva la papeleta» pues no sólo no ha iniciado un proceso civil de desalojo del ocupante en los juzgados sino que el chalé aparece «en diferentes portales inmobiliarios con un valor de venta de mercado entre 184.000 y 331.000 euros sin que dichos datos hayan sido opuestos ni por la propiedad Sareb ni por la Junta de Compensación».

En este sentido, acusa a la propiedad y a la Junta de Compensación de «consentir que se especule económicamente con el valor en el mercado inmobiliario de dicha propiedad».

El recurso concluye que «la situación actual de la vivienda es producto de la acción de terceros y sorprendentemente nadie ha denunciado los atentados incendiarios contra la propiedad. Ni de oficio ni a instancia de parte», recalca; y ello a pesar de que «a tenor del informe de la señora arquitecta municipal, que corrige y mejora el informe rectificado del Speis, pudieran suponer un peligro para las edificaciones colindantes».

Por otro lado, el recurso pide explicaciones sobre la existencia o no de otros dos supuestos ocupantes, que aparecen en unas partes del informe mientras que en otras se habla solo de Salvador Armesto.

Por último, el recurso denuncia que el decreto de la Concejalía de Desarrollo Urbano atenta contra el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución y contra el derecho fundamental al honor, del artículo 18, por las alusiones a supuestas actividades delictivas en la casa, así como la violación de protección de datos por explicitar la identidad de Armesto.