El concejal de Vox en el Ayuntamiento de León pasa a no adscrito

En medio de la incertidumbre de Vox a nivel autonómico, donde este jueves se espera que Abascal dictamine si se salen del gobierno conjunto con el PP, la formación se queda con un concejal menos en el Ayuntamiento de León. Ildefonso del Fueyo ha comunicado esta misma mañana a la secretaria municipal que deja el grupo y pasa a la consideración de no adscrito.

Del Fueyo deja el grupo por discrepancias políticas con la dirección municipal que lidera Blanca Herreros. La relación se ha tensado entre los dos ediles que, en julio 2023, estrenaron la representación de Vox en el Ayuntamiento de León. En apenas un año, la falta de sintonía ha terminado con la salida de la disciplina del grupo del procurador de los tribunales, que formaba parte de la formación casi desde su instauración en la provincia leonesa.

El encontronazo definitivo se ha dado tras una comisión informativa esta pasada semana en la que el edil votó a favor de la propuesta de subida de precios públicos del aparcamiento del complejo hospitalario, de acuerdo al dictamen técnico que se apoyaba en los pliegos de condiciones de la concesión. La postura, acorde a la legalidad, le fue afeada por Herreros con el aviso de que habría consecuencias.

Sin otra comunicación, Del Fueyo se encontró esta semana con que la presidenta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de León le había sacado de dos de las cuatro comisiones informativas de las que era miembro: Desarrollo Urbano y Seguridad y Movilidad, aunque permanecía en las de Comercio y Consumo y Cultura y Fiestas.

El cambio a espaldas del concejal cambia por completo la organización del grupo municipal de Vox. En el acuerdo inicial Herreros se había quedado con la portavocía, como cabeza de lista, y la dedicación exclusiva del 75% que le corresponde a la formación, cifrada en 2.586,58 euros brutos mensuales, con 14 pagas. Como complemento, Del Fueyo se quedaba sin sueldo fijo, pero asistía a las cuatro comisiones informativas, a razón de 136,5 euros por cada reunión, más otros 204,07 euros por el pleno mensual.

Aunque la salida de Del Fueyo de Vox no tiene efectos sobre la gobernabilidad del Ayuntamiento de León, dado que su voto no podría cambiar para nada el equilibrio de mayorías, el cambio hace que ahora tengan que reorganizarse la representación de los grupos en las comisiones informativas. La secretaria municipal deberá hacer una propuesta en la que, de acuerdo a la normativa, el nuevo edil no adscrito no podrá tener más derechos de los que tenía en su grupo de origen, pero tampoco menos.