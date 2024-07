Talento y apoyos sientan la base del mercado exterior para las pymes

El reto de la internacionalización «no es camino de un día». Hay que insistir, invertir personal y económicamente. Y no buscar el alivio de la exportación sólo cuando las cosas van mal en casa. Para afrontar esta trayectoria las empresas, también las pymes, cuentan con el apoyo y el asesoramiento de instituciones administrativas y financieras. Y con la oportunidad de contar con profesionales que desde la Universidad de León se forman en materias cada vez más específicas, y con mayores habilidades para el trabajo que han de desempeñar. También con el ejemplo de empresas que ya han dado el paso, y siguen una trayectoria de éxito. Son algunas de las conclusiones de la jornada sobre La internacionalización: una ventana de oportunidades , que ayer organizaron Unicaja y Diario de León. Y que contó con la participación de Isabel Clavero Mañueco, directora territorial de Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Castilla y León; Óscar Rodríguez Ordás, director general de Tecoi; José Ángel Miguel Dávila, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León y Beatriz Cestino Castilla, responsable de Negocio Internacional de Unicaja. Una mesa redonda que contó con la presencia de una amplia representación empresarial de la provincia.

Sobre la empleabilidad de los universitarios que se forman en comercio exterior, Miguel Dávila rechazó la «sensación de que en León no hay dónde trabajar. Los estudiantes que quieren trabajan y se quedan en León. Hay mucho campo también en el sector turístico, las asesorías y gestorías,... La empleabilidad ahora mismo es elevada en la provincia».

ISABEL CLAVERO MAÑUECO

DIRECTORA TERRITORIAL DE COMERCIO Y DEL ICEX EN CYL

​«Somos una agencia facilitadora, tenemos todo el conocimiento»

«El Instituto Español de Comercio Exterior (Icex) somos una agencia dinamizadora. No somos financiadores, pero sí grandes facilitadores de la salida al exterior de las empresas. Tenemos el conocimiento y la mayor cantidad de información de comercio internacional en español en el mundo. Y eso deben aprovecharlo las empresas. Hay mucha documentación ya elaborada, casi a medida, y es gratuita, accesible para todos». Isabel Clavero insistió ayer en la mesa redonda de Unicaja y Diario de León en que cuentan con varias modalidades de becas para los jóvenes, que les preparan para trabajar en los departamentos de internacionalización de las empresas, e instó a aprovechar esta oportunidad de profesionalización.

Incidió además en que no se olvidan del perfil de las pymes y de las micropymes. «Para ellas, precisamente, estamos nosotros, como lo están las cámaras de comercio y la Junta. Para ayudar a las que pymes que no tienen estructura para salir a los mercados exteriores. Existen muchas herramientas de apoyo a las pequeñas empresas que tienen un proyecto con salida en los mercados, pero no saben cómo llegar a ellos. Ahí estamos nosotros, pero ellos tienen que saber que hay que insistir para conseguirlo».

El Icex se encarga también de atraer inversión internacional. «Formamos capital humano, informamos a las empresas y las dotamos de herramientas, y tenemos programas para que las pymes con desarrollos o productos interesantes encuentren inversores con garantías».