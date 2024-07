Así afecta a León el cierre masivo de Centros Único: "Me parece una vergüenza lo que han hecho"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre la situación de muchos clientes que se han quedado con los tratamientos a medias tras el cierre repentino de algunos de los establecimientos de Centros Único, una marca de depilación láser y tratamientos de belleza estética que tiene más de 130 emplazamientos en todo el país.

En el caso de León, la empresa cuenta con un establecimiento en la calle San Agustín, 9. Una reseña negativa de ese local, efectuada por una supuesta clienta y publicada este miércoles, indica que tanto ella como otra mujer llegaron al centro y, pese a que tenían concertada una cita con la empresa, esta no estaba abierta. "Cerrado temporalmente. Ni te avisan por correo, ni llamada, ni WhatsApp, ni nada. Es vergonzoso. Qué mínimo que avisen. Llamo a atención al cliente y nada, sale apagado", señala la persona en el escrito, al tiempo que asegura que "no va a quedar así porque yo lo he pagado y tengo todavía sesiones".

En el momento de elaborar esta información, el teléfono del local leonés no está disponible y no ha sido posible comprobar la versión de la empresa.

Tratamientos a medias ya pagados: cómo reclamar



Para hacer frente a esta situación, la OCU ha recopilado unos consejos para que los clientes afectados puedan reclamar: