El Ayuntamiento de León cuadra aprobados con plazas tras dos años de oposición

Los once aprobados para once plazas cuadran tras sumar 46 décimas uno de los aspirantes que no había aprobado en la segunda de las pruebas, en la que se planteaba la resolución de dos casos prácticos. El opositor afectado había recibido un 4,37 en uno de los dos, que tras la revisión pasó a un 4,73, y un 5,21 en el otro, que subió hasta un 5,31. Como consecuencia, al hacer la media, superó el 5 por apenas dos centésimas: un 5,02, en lugar del 4,79 que figuraba en la primera nota puesta por el tribunal calificador de las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de León para cubrir con 11 plazas las carencias de administrativos que acumula el consistorio.

No tuvieron la misma suerte los otros doce opositores que habían solicitado la revisión presencial de sus ejercicios, ni otro que lo demandó por escrito, ni dos más que desistieron. Había esperado durante seis meses para que se les aclaran las dudas, desde que se publicaron las notas hasta que el tribunal calificador decidió darles audiencia. Todos quedan por debajo del aprobado que concede lugar a plaza fija en la nómina del consistorio de la capital leonesa, aunque sí que podrán entrar dentro de la bolsa de empleo temporal, de la que podrá echar mano la administración municipal para cubrir bajas y otras eventualidad, pero sin que asienten un trabajo indefinido, ni siquiera haya compromiso de llamamiento en ningún momento.

La bolsa temporal, una vez se cierre por completo la oposición y se publique, quedará formada por 86 personas: los 97 que superaron el primer ejercicio tipo test, menos los once que consiguieron pasar la segunda criba y encontraron plaza de administrativo en el Ayuntamiento de León. Su definición se hará conforme a las notas conseguidas hasta el momento en el que, al no superar el 5 en la media de los dos casos prácticos, se quedaron fuera del proceso.

Mientras estos opositores quedan en indefinición, el Ayuntamiento de León ya ha sacado incluso el listado de los servicios municipales en los que encontrarán asiento los once aprobados para cumplir con las tareas de administrativos. Por orden de notas, deben elegir destino e incorporarse en las próximas semanas a sus puestos de trabajo. Los nombramientos completan un proceso que se abrió el 20 de abril de 2022 con la convocatoria, a la que se alistaron 966 personas. Al primer examen, celebrado el 22 de abril de 2023 se presentaron sólo 455 de los opositores, de los que sólo 97 superaron el corte. La segunda prueba se celebró el 12 de julio del pasado año.

Un año después, tras la congelación del proceso durante seis meses a la espera de que se contestaran las reclamaciones, se resuelven sus notas, tras descartar incluso las reclamaciones de que los casos prácticos planteados tenían «un enfoque de subescala técnica y no administrativa; que existían varias preguntas referidas a normativa que no estaba incluida en el temario de las bases; y que había preguntas que exigían haber trabajado previamente en la administración para poder contestarlas y ser convocatoria de turno libre». La reclamación ya sólo tiene cauce en la vía contencioso administrativa, si alguno de los aspirantes decide reclamar en el juzgado.