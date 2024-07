El PP exige al Gobierno que indemnice por los retrasos ferroviarios como antes tras el caos en León

Después del "el infierno que están sufriendo cientos de leones y miles de españoles en los últimas semanas y meses por el caos ferroviario que está provocando la incompetencia" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", la líder del PP leonés, Ester Muñoz, anunció este jueves que el PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno "vuelva otra vez" a implantar las indemnizaciones del "compromisos de puntualidad anteriores al 1 de julio que amplió Óscar Puente".

Muñoz insistió en que "no puede ser que la gente llegue todavía más tarde y se le devuelva menos dinero". La queja se produce tras la actualización del compromiso por el que Renfe, a partir del 1 de julio, se compromete a devolver el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity en retrasos de más de 90 minutos, cuando hasta entonces era de media hora, y del 50% del coste si supera los 60 minutos, en lugar de los 15 anteriores.

La diputada nacional anunció la actuación tras haber sido una de los pasajeros que "iba en el tren que tardó en llegar a León tres horas" por la "situación caótica vivida en Chamartín", pero que sucede "a diario a cientos de miles personas que se ven afinadas en trenes que no llegan", mientras que "la gente se va acumulando y amontonando en la estación sin absolutamente ninguna información". "No es algo excepcional, sino algo que estamos viviendo como algo natural, como se ha vuelto a ver ayer mismo cuando los viajeros se quedaron en Vilecha tirados unos 40 minutos al sol con el calor, con los nervios, sin poder abrir las puertas, ni las ventanas", relató Muñoz.

La vicesecretaria de la ejecutiva de Feijóo insistió en que "esos retrasos son habituales no aquí en León, sino en toda España", e incidió en que, "frente a eso, tenemos a un Gobierno cuya única reacción ha sido ampliar los compromisos de puntualidad, pagarte menos si llegas más tarde", y un ministro que como respuesta "insultar en Twitter a los usuarios que le dicen que es una vergüenza lo que está pasando".

Silvia Franco

A las quejas, planteadas delante de la puerta de la estación de León, se sumó la otra diputada nacional del PP por León. Silvia Franco anunció que su partido también ha registrado otra PNL que "pide al Gobierno que se recupere de forma inmediata la conexión ferroviaria del tren turístico de lujo entre León y Santiago de Compostela", el Transcantábrico, desaparecido en la pandemia y que no ha tenido ningún viaje en 2022, ni en 2023, ni en 2025, y que apenas apunta dos para "final de temporada de 2025".

La propuesta insta al Ejecutivo central además a que "impulse de manera decidida el conjunto de rutas temáticas con la marca de trenes turísticos e históricos de León", anunciada en 2021 pero de la que "ha habido un primer y único viaje entre León y Cistierna". Como complemento, Franco citó que la PNL reclama que "se haga una campaña promocional adecuada e importante de los tres turísticos de León para que no ocurra como con el Expreso de La Robla, que tanto el año pasado como este ha quedado fuera de las grandes campañas promocionales".

Franco incidió en que "nuestra provincia no solo por la tradición ferroviaria, sino por identidad cultural, por patrimonio histórico y natural, y porque se trata de un gran potencial para el desarrollo del turístico" debe "no sólo recuperar la posición que tenía sino también afianzarla". "Estamos cansadas de anuncios, de compromisos que no se cumplen, de estudios de viabilidad, de estudios de idoneidad. Lo que queremos son realidades", concedió.

La representante popular abundó en que "en este año de legislatura" han registrado otras PNL "específicas de León" como las planteadas para "la eliminación del lazo del Manzanal, la recuperación de la Ruta de la Plata o el soterramiento de San Andrés"". "Ahora hemos conocido que el ministro Puente va a reevaluar el soterramiento de Palencia. Le exigimos que tenga la misma sensibilidad para San Andrés", subrayó, tras exponer que además esperan desde hace más de seis meses a que Puente presente los informes solicitados sobre "el colapso del viaducto de O Castro y sobre la situación del viaducto de Tremor". "Somos la única voz que lleva los intereses de la provincia de León al congreso, la única que insta al Gobierno hacer cosas", remató.