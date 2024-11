Cuatro de cada 10 euros de inversiones se van a contratos privatizados por Diez

El presupuesto récord del Ayuntamiento de León publicitado por el gobierno de José Antonio Diez tiene su explicación. Los 11.936.525,3 euros de diferencia entre las cuentas de 2024 y las de 2025 salen del aumento de los ingresos por la participación en los tributos del Estado, las mayores transferencias de otras administraciones y, sin salirse de sus competencias, de los 1,4 millones adicionales apuntados por el PSOE como cobro por las 14 nuevas licencias de autotaxi que se darán. El desfase se empleará en aumentar el gasto corriente en el funcionamiento ordinario de la administración y las subvenciones a colectivos, mientras que las inversiones reales en nuevas obras se mantendrá en 15,1 millones, de los cuales casi 6 de cada 10 euros se van a pagar las privatizaciones de servicios.

Después de semanas de campaña de Diez sobre el mal servicio y la necesidad de que haya más taxis, pese a que las asociaciones defendían que el problema viene porque les imponen descansar a 60 de los cerca de 180 los fines de semana, el presupuesto marca la incidencia de la medida en las arcas. A razón de 100.000 euros por nueva licencia, el Ayuntamiento se beneficiará de una medida que, como se comprometió a estudiar el PSOE, quedaba condicionada a ver cómo iban las medidas planteadas para que

Gastos: negocio fuera

Personal: 74 millones para 2.040 nóminas



La confección presupuestaria empieza por plantear el coste de la plantilla municipal. No habrá apenas variación: 74.008.167.30 euros para 2025 frente a los 73.052.450,49 euros de 2024. El incremento se cifra en 955.716,81 euros, poco más de un 1,3% para atender a la espera actualización de sueldos, que dependen de la aprobación del Gobierno a nivel nacional. La cantidad, que supone el 45,45% del presupuesto total del consistorio de la capital leonesa, atenderá las nóminas de las 2.040 plazas de la plantilla: 828 funcionarios, 1.023 laborales, 164 fijos discontinuos para servicios como la escuela de música y 25 eventuales que dependen de los grupos políticos.







Gastos corrientes en bienes y servicios: 39 millones para el funcionamiento ordinario



El capítulo servirá para «atender los compromisos de ejercicios precedentes, contratos en vigor, por importe de 28.526.629,08 euros», como se cita en la memoria presupuestaria. En el documento se abunda en que se consignará «el resto, por valor de 10.674.995,69 euros, como gasto de otros servicios municipales y el gasto voluntario de actividades municipales». En total, la factura sube hasta los 39.201.624,77 euros por este funcionamiento ordinario de la administración, que en el presente ejercicio 2024 se había presupuestado en 30.256.500, pero que luego se modificó hasta los 40.438.042,84 euros para dotar nuevos contratos.







Gastos financieros: menos deuda, menos intereses



La partida para atender el pago de los intereses por los créditos baja. León reserva para 2025 un total de 497.950,00 euros, mientras que en el presente ejercicio asciende a 1.585.540. La merma se debe, en su mayoría, a que «desaparecen las obligaciones de este tipo de gasto» con el consorcio de residuos tras amortizarse este año los 1,2 millones que quedaban pendientes con la Diputación.







Transferencias corrientes: 2,6 millones más por el déficit del bus urbano y el consorcio del aeropuerto



La consignación sube hasta los 19.619.748,01 euros, cuando en el 2024 está en 16.927.350. Los 2.692.398,01 euros de aumento corresponden «en mayor medida al incremento» de la factura «para sufragar el déficit que genera la empresa concesionaria del servicio municipal de transporte urbano de viajeros, prorrogado por Diez pese a que consideraba cuando estaba en la oposición que era «el peor contrato de España». Esto se da «en parte a causa de la reducción de la recaudación que recibe la empresa concesionaria, a consecuencia de la reducción del precio de los bonos para los usuarios y que, en definitiva, sufraga el Ayuntamiento, por lo que esta consignación se ha establecido en 2025 por valor de 7.200.000,00 euros», mientras que en el ejercicio precedente sumaba 6.100.000 euros», como se cita en el informe. Aquí se incluye también, como se hace constar en el documento, el dinero «para abonar el convenio que se suscriba con la Diputación Provincial, a fin de pagar el coste de la prestación del servicio de eliminación de los residuos domiciliarios, estimado en 4,3 millones, cantidad igualmente prevista como ingreso en el presupuesto del Ayuntamiento. Otra cuenta a mayores aparece como parte de la aportación al consorcio para la gestión y promoción del Aeropuerto de León, que sube a 1.250.000 y antes no pasaba de 350.000 euros.







Fondo de contingencia: sin variación



El fondo de contingencia, marcado por ley, no cambia. La cuenta sigue en 1,4 millones.







Inversiones reales: Seis de cada diez euros para privatizaciones



El capítulo estrella de los presupuestos se lleva 15.191.664,92 euros. La cuenta anota 744.240,18 euros a mayores sobre los 14.447.424,74 euros que había para 2024. Aunque, como se apostilla en el informe, se verá incrementado por «el remanente de tesorería para gastos generales»: el dinero que no se consiga ejecutar en el actual ejercicio. En 2023, esta cifra ascendió a 41.727.714,15 euros que el equipo de gobierno logró que se gastara dentro de su anualidad, una gestión que Diez, cuando estaba en la oposición, consideraba muestra de «incompetencia» por parte del PP. Estos fondos, todavía a la esperar de cerrar el año, se acumularán en el primer trimestre para pagar los proyectos que ya tengan «financiación afectada», mientras que en los que no cuenten con compromiso podrán emplearse sólo en «nuevas inversiones financieramente sostenibles»: aquellas que no originan gasto a posteriori, en lugar de otras, por ejemplo, un polideportivo, que sí lo crean.



Fuera de estos aumentos, los 15,2 millones de euros corresponden en su mayoría a parte de los contratos de privatización promovidos por Diez: el de actuación en la ciudad de 3,5 millones, el de nuevas infraestructuras verdes de 1,42 millones y el de mantenimiento de instalaciones de edificios apunta 4 millones, un nuevo contrato cuya mitad se empleará en los arreglos de los colegios públicos. El resto corresponden en buena parte al pago del PSOE a la UPL a cambio de su voto a favor de los presupuestos, dado que la minoría del gobierno no le permite sacarlo en solitario.







Transferencias de capital



Apenas contempla el gasto de 800 euros a la Fundación Vela Zanetti «a fin de adquisición de equipamiento informático».







Pasivos financieros



La deuda, que antaño se comía buen parte del presupuesto, ha bajado gracias al plan financiero impuesto por Hacienda hasta los 96.401.585,53 euros. Para 2025, el pago de la amortización de estas operaciones abiertas será de 12.883.045, Supone una reducción de 352.165,2 euros sobre los 13.295.210,20 de 2024.