La reorganización judicial modificará tan solo los juzgados de León y Ponferrada

El nuevo sistema de Tribunales de Instancia que pretende poner en marcha el Ministerio de Justicia a finales de 2025 (aunque la experiencia demuestra que no será factible con seguridad antes de 2026) no afectará a cinco de los siete partidos judiciales de la provincia, de acuerdo a las previsiones del Ejecutivo. Solamente León y Ponferrada se someterán a los cambios, de los que quedarán exentos los partidos judiciales de Asorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino,, que se tendrán que adaptar a las nuevas nomenclaturas pero no a sistemas de trabajo novedosos de facto.

La ley del Servicio Público de Justicia que pasa ahora al trámite del Senado introduce reformas organizativas y procesales. «Respecto a la reforma organizativa, la norma crea los Tribunales de Instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y los jueces de primera instancia en una única organización en cada partido judicial, que puede facilitar la unificación de la respuesta en primera instancia», destacó la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser.

Estudiada la cuestión en los ámbitos de organización de la Administración de Justicia, se ha llegado a la conclusión de que «en Ponferrada y León el cambio implica que se podrá organizar la oficina judicial de forma más eficaz, esa es la finalidad».

Con este cambio, «los juzgados se integrarán en secciones y ahora será muy importante trabajar para conseguir una mejor organización de las oficinas adscritas a cada tribunal de instancia, destacó del Ser.

Transcurridos 17 años desde la implantación del modelo de las Oficinas Judiciales del que León fue pionero, apenas el 10% de los 431 partidos judiciales existentes en España han seguido el ejemplo de la capital leonesa. Básicamente se debe a la falta de correspondencia con las estructuras judiciales actuales (juzgados en lugar de Tribunales de Instancia), la poca o nula adaptación de los edificios judiciales a la necesidad de grandes espacios donde albergar los servicios comunes procesales, (que en el caso de León ha obligado con suerte desigual a ejecutar obras en el edificio de Sáenz de Miera) y sobre todo la imposibilidad de tramitar íntegramente en formato digital los expedientes judiciales, circunstancia de la que en León ha habido muchas quejas.

La implantación de los Tribunales de Instancia supone la supresión del juzgado como órgano unipersonal y la creación de un órgano colegiado en el que se integran todos los jueces de Primera Instancia de León por un lado y de Ponferrada por otro. Se introduce una mayor flexibilidad y a la vez se favorece una mayor calidad en las resoluciones.