Correos León se enfrenta al riesgo del desmantelamiento total

Sonia Sánchez y Humildad Rey, delegadas sindicales de CC OO en Correos, advirtieron ayer de la amenaza que supone para la supervivencia de la empresa la actual situación en la que se encuentra, que apunta a la quiebra.

El sindicato denunció el «desmedido ajuste de plantilla que está asolando la empresa en las localidades y municipios de la provincia», que impacta negativamente en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras «por la falta de contratación y cobertura de vacantes», con el consiguiente deterioro del servicio postal público a la ciudadanía «y la imposibilidad de la recepción de notificaciones y paquetes, entre otros envíos postales» que pone en serio riesgo la, ya inminente, campaña de Navidad.CCOO no descarta movilizaciones «si se continúa con esta política de la inacción, ejercida por Gobierno y empresa».La empresa pública del reparto corre riesgo grave para su supervivencia de no mediar una fuerte inversión que contribuya a paliar las graves deficiencias que se producen en los salarios para la plantilla, según las dos representantes sindicales, según explicaron en rueda de prensa celebrada en la mañana de ayer.Las medidas de recorte de trabajadores no están redundando precisamente en la mejora del servicio que se presta. Se evidencia el hecho de que se está produciendo notables reducciones de plantilla, en el fomento de la salida de los trabajadores y en la congelación de las bolsas de empleo.Para ello se necesitaría una inyección de 400 millones de euros por parte del gobierno, una desregularización de la empresa para hacer frente al tremendo déficit que soporta la actualidad y una distribución con equilibrio que reduzca la caída de la plantilla, que se queda en 480 trabajadores en la actualidad, casi un 40 % menos de lo que hubo en sus tiempos. Los vehículos no han pasado la inspección técnica en muchos casos. Correos tiene un 17 % en la cuota del mercado de repartos y un 16 % en servicios financieros