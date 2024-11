León aprueba 38.596 euros más en pluses por no cubrir las plazas de limpieza

En el acuerdo, el equipo de gobierno de José Antonio Diez apunta que su carácter es «puntual y extraordinario». Pero, en realidad se registra de manera recurrente cada año. Para este 2024, conforme a esta mecánica, se anotarán 352 pluses adicionales de sábados, domingos y festivos para «paliar la insuficiencia del personal de la actual sección de limpieza viaria y residuos», como admite el Ayuntamiento de León en el informe que, este viernes, aprobará el Pleno. El documento avala la concesión de los 59.832,69 euros adicionales que tendrá que disponer el consistorio a la espera de que el PSOE cubra el déficit de cerca de medio centenar de efectivos de plantilla.

La aprobación de estos pagos de horas extra encubiertas muestra la progresiva pérdida de personal en el servicio. En 2014, después de que se municipalizara, el Ayuntamiento de León aprobó una bolsa de 350 pluses para cada anualidad. Aunque, lejos de corregirse la situación puntual, justificada en su momento en la crisis, ha empeorado. Como muestra se ofrece la evolución de los últimos años, donde a mayores de esta partida inicial se tuvieron que adicionar 233 en el ejercicio 2022, 234 en el 2023 y, ahora, de golpe, se lanzan hasta los 352.

Su pago se desglosa en 90,31 euros por los sábados, con una jornada de 6 horas; y 123 euros por los domingos y festivos, en los que se hacen 7 horas. La suma llega a 59.832,69 euros: 44.591,36 euros para atender el pago y 15.241,33 euros para «las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social», como se reseña en acuerdo, que recibió el apoyo de todos los grupos en la comisión informativa, salvo Vox, que decidió abstenerse, después de que el pasado año ya votara en contra tras incidir en que había un trabajador que, entre este concepto y otros como la diferencia de categoría, se embolsaba un extra de 14.000 euros.

Mientras, los procesos de contratación siguen parados. En 2021 se sacaron 19 plazas, que aún no están adjudicadas, aunque sí que se encuentran ocupadas de manera temporal por interinos. No sucede lo mismo con las otras dos oposiciones: 32 plazas en 2023 y 22 en 2024 que no han pasado del anuncio de las bases.