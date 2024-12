Ratificada la pena de 5 años de prisión para un leonés condenado por violación

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la pena de cinco años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a un hombre condenado por violación. En su recurso alegaba que no se había respetado su presunción de inocencia y que cabía aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. La Sala descarta ambos argumentos. Cree la versión de la víctima que es "persistente en el tiempo" y que los retrasos que se produjeron no se pueden achacar a la instrucción.

El relato de los hechos da por probado que el acusado y la denunciante mantenían en la época de los hechos, sobre mayo de 2021, una relación de amistad a través de las comunicaciones por las redes sociales y en WhatsApp.

El 20 de mayo de 2021 quedaron con otros amigos para dar una vuelta y al irse el joven le propuso a la mujer irse a su casa alquilada con la excusa de ver una película.

Él sabía que ella estaba pasando por un mal momento, porque había roto con su novio el día anterior, después de un año de relación. Se había insinuado a ella anteriormente a través del WhatsApp con expresiones soeces, y una vez que llegaron a la habitación, empezó a tocarla, trató de besarla, a pesar de que ella le rechazó y no dejó de insistir en varias oportunidades, hasta que definitivamente la tumbó de espaldas en la cama, y terminó por penetrarla vaginalmente durante unos minutos, pese la fuerte oposición de la joven, que lloraba, y no hacía caso de sus indicaciones: “quiero que seas mi sumisa “, le dijo.

Tras estos hechos, la joven abandonó la casa y fue a contarle a su expareja, lo que había ocurrido, quien le conminó a denunciar los hechos. Posteriormente el condenado le envió un WhatsApp en el que reconocía lo que había ocurrido: “ la verdad es que me he rayado, me he quedado con un poco de mal cuerpo, no es de buen gusto que pase esto, ya lo siento“.