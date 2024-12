Pablo Álvarez sale con nota del firmamento de Houston

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El astronauta leonés, Pablo Álvarez, ha completado su certificación básica de Actividades Extravehiculares en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral en Houston, junto al también astronauta suizo, Marco Sieber.

El leonés publicó hoy la hazaña en su perfil de la red social X, donde explicó que “flotar en la enorme piscina que simula la ingravidez del espacio fue tan desafiante como emocionante”, tras haber practicado las habilidades necesarias para las caminatas espaciales trabajando en réplicas de la Estación Espacial Internacional.

Los entrenamientos contaron con ejercicios como movimientos precisos con el “voluminoso” traje espacial hasta la resolución de problemas en pleno “espacio”, de forma que “cada ejercicio fue una prueba de concentración, trabajo en equipo y resistencia”. “¡Nunca dejen de ser curiosos y sigan soñando en grande!”, animó Pablo Álvarez a sus seguidores.

“Este tipo de entrenamiento me hace valorar aún más el increíble esfuerzo que la humanidad invierte para explorar más allá de nuestro planeta. Me siento agradecido de ser parte de este esfuerzo global. Marco y yo nos exigimos al máximo y no podría haber pedido un mejor compañero”, concluyó.