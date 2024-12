Feve, un desajuste cada tres días

Publicado por L. Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

El servicio de Feve es fuente inagotable de incidencias, al otro lado del muro que impide el paso del tren de la brecha del apeadero de la Asunción, que no puede superar desde hace trece años. Al otro lado del muro, se amontonan los partes. Los mismos afectados dentro de la compañía las califican como «anormalidades» mientras describen la cadena de faltas y ausencias que se reparten entre la sección de personal y la casilla de material. Los trenes que no circulan, que son al fin el efecto más notorio de cuantos cometen a los usuarios, el activo más valioso de un servicio ferroviario que se queda enclenque lejos de la estación de Matallana. Cistierna absorbe parte del foco de este desajuste, que a lo largo del mes de noviembre acumula una decena de incidentes gruesos, sin perjuicio de otros de menor calado que también sufren los usuarios. Fuentes de esta compañía de ancho métrico relatan el efecto negativo que para la organización el sistema de viajes por este ferrocarril tiene que la gestión de la estructura uy del personal de conducción, de los maquinistas, se acometa desde Asturias, asociada al Servicio Público de Asturias que desarrolla esta compañía ferroviaria en el Principado.

La gestión de los cuadros de servicio de los maquinistas se llevaba desde León hasta una fecha anterior, y que no ha podido ser determinada; aunque sí se enfatiza desde sectores ferroviarios que si esa intendencia se acometiera desde León se podría reducir el efecto directo que encuentran en la supresión de trenes que se acaballa en la actualidad diaria de las cercanías de ancho métrico en la línea de León. Cada tres días de noviembre, hubo un desajuste notable en el servicio de Feve, entre León y el noreste de su provincia. Se ofrecen para armar este parte los 40 minutos que perdió el tren el Boñar el día 5; la supresión de los trenes de La Asunción a Bilbao en los tramos de Cistierna, Mataporquera y Cistierna (relativos a los trenes 71891 y 71876); la helada que atrapó 50 minutos al 71091 el 13 de noviembre; la supresión, otra vez, de los 71891 y 71876, suprimidos en los tramos de Cistierna a Mataporquera; al 71090 lo suprimieron por falta de maquinista; la misma razón que llevó a la supresión de los 71090 y 71091 en el trasiego de Cisterina-Guardo, y por la misma cuestión que dejó en vía al 71086; el 71080 no salió el día 26 de noviembre porque no arrancaba el motor.

En este paso involutivo se encuentra el servicio de Feve en León, con la protesta de los usuarios del pasado mes aún caliente sobre el alicatado del trayecto que está por entrar en la ruta de circulación hasta devolver a los trenes a la estación de Matallana; los usuarios empiezan a comprobar como una tendencia alcista el caso de que las frecuencias de desajustes, averías, supresiones o faltas de maquinistas, supera a diario la frecuencia de trenes. Otro caso para resolver en los hemiciclos, donde se debate el destino funesto de la vía estrecha en León sin que el Gobierno ponga coto. Noviembre resultó otro mes muy complicado para los usuarios del tren.