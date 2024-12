Cuando Rodrigo Cuevas escapaba a Rodiezmo para huir del bullying: “Maricón”

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

"Yo vivía en Oviedo y en el cole me hacían mogollón de bullyng y me llamaban maricón". Es una de las frases que el carismático artista asturiano Rodrigo Cuevas cuenta sobre su vida en un reportaje de Arte TV titulado 'Rodrigo Cuevas, la voz queer de la Asturias rural'.

Rememorando su pasado, Cuevas relata cómo desde su Asturias natal viajaba a León, a Rodiezmo, y lo que aquello significaba para él. "No tenía mucha vida social fuera del colegio, ni escapatoria de todo aquello porque en casa no lo hablaba y era un poco asfixiante. Así que, llegaba el viernes y me venía para Rodiezmo y era el momento más feliz de la semana".

En el reportaje, reivindica una vida diferente, más pausada, y defiende, como es habitual en él, los derechos de las personas LGTBIQ+. "Las personas homosexuales sabemos muy bien lo que es desear a otra persona y no poder demostrárselo ni poder tocarla y por eso empatizamos muy bien con cómo era la vida heterosexual antiguamente", explica.