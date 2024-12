¿Qué derechos tienen los pasajeros en caso de retrasos y cancelaciones de trenes?

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando se prevea un retraso en la llegada de más de 60 minutos, el viajero deberá poder elegir inmediatamente entre:

El reintegro del importe total del billete —en las condiciones en que este haya sido abonado— correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas y a la parte o partes ya efectuadas si el viaje ha perdido razón de ser dentro del plan de viaje original del viajero, y, cuando así proceda, un servicio de regreso lo antes posible al punto de partida.

La continuación del viaje o la conducción por una vía alternativa al punto de destino final, en condiciones de transporte comparables, en la fecha posterior que convenga al viajero.

Si su opción es continuar el trayecto inicial a pesar del retraso, el viajero tiene derecho a recibir una indemnización. La indemnización mínima en caso de retraso asciende al:

25 % del precio abonado por el billete en caso de retraso de entre 60 y 119 minutos.

50 % del precio abonado por el billete por un retraso de al menos 120 minutos.

La indemnización por el precio del billete se abonará en un plazo máximo de un mes a partir de la presentación de la solicitud. Sin embargo, el viajero no tendrá derecho a recibirla si se le hubiera informado del retraso antes de adquirir el billete.

Las compañías están obligadas a informar a los viajeros de los retrasos y suspensiones de trenes tan pronto como dispongan de esa información.

En caso de retraso de más de una hora, los viajeros tienen que recibir alimentos y bebidas gratuitos en una cantidad que sea razonable habida cuenta del tiempo de espera, si puede razonablemente suministrarse.

Si el tren está bloqueado, la compañía ferroviaria tiene que organizar el transporte de los viajeros desde el punto donde se encuentre aquel hasta la estación de partida o hasta un punto de salida alternativo o hasta el destino final del servicio cuando ello sea materialmente posible.

En caso de que la continuación del servicio resulte imposible, la compañía debe organizar servicios de transporte alternativos lo antes posible.

Estos son los derechos contemplados en el reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Los países de la UE pueden decidir no aplicar esos derechos a determinados servicios ferroviarios. Estas excepciones podrán aplicarse a los trenes urbanos, suburbanos, regionales, nacionales de larga distancia y a los trenes que operan estrictamente con fines históricos o turísticos.

Los países de la UE también pueden eximir a los trenes internacionales que viajen desde su territorio a países no pertenecientes a la UE, donde la mayor parte del viaje tenga lugar fuera de la UE e incluya, al menos, una parada programada en un país no perteneciente a la UE. Sin embargo, los países de la UE no pueden eximir los viajes ferroviarios internacionales transfronterizos entre países de la UE.