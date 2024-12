El Gobierno se quita de encima el trámite de la Ruta de la Plata otros nueve años

Publicado por L. Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

No le quedan resquicios de esperanza al tren de la Ruta de la Plata, reducida ahora a la escasa expectativa dirigida a un estudio de viabilidad, que en todo caso no estará definido hasta dentro de dos años. El nuevo golpe para la dorsal ferroviaria del oeste español está en la patada hacia adelante que le da el Gobierno: en los próximos nueve años no se modificará la consideración que Bruselas concede a este enlace, con el fin se llegue a la categoría necesaria para recibir financiación y prioridad en la obra. Otra vez, la culpa de Europa, según esta forma de despejar que aplica el Gobierno para definir su falta de implicación en la recuperación de un enlace ferroviario entre Astorga y Plasencia que otro gobierno socialista cerró hace 40 años.

Fueron los diputados del PP los que llevaron este otoño al Congreso la inquietud para conocer si el Gobierno iba a tomar en cuenta las demandas de varios enclaves de la Ruta de la Plata para reactivar este corredor ferroviario; y, de acuerdo con las reivindicaciones, ya estaba redactada la solicitud a la UE para incluir en la red básica ampliada este apéndice con el fin de que su ejecución se fuera a producir antes de 2040. «No habrá revisiones hasta 2033», contestó el Gobierno, según recoge una información de la Gaceta de Salamanca. La posición pétrea del ejecutivo en intereses ajenos a los que muestra la sociedad civil del oeste peninsular lleva otro recado, con falta de disposición a solicitar ajustes en el mapa a los organismos europeos. Porque avanzar trámites con la recuperación de la Plata implica una evaluación por parte de la Comisión Europeoa de las repercusiones «de la evolución de los patrones de tráfico y las novedades en los planes de inversión en infraestructuras». Eso no está entre los primeros epígrafes de la estrategia del Gobierno en materia de infraestructuras. Europa también abordó debates y conclusiones en torno a la Ruta de la Plata contrarias a la indolencia que desde el ejecutivo de Bruselas se muestra con la recuperación de la vía de León a Extremadura. El Parlamento Europeo impulsó una enmienda para incluir la resurrección de este ferrocarril en la red básica ampliada, que culmina el retorno al servicio ferroviario antes de 2040; el Gobierno de España no lo incluyó entre los ajustes que actualizó meses atrás la Red Transeuropea de Transportes, en la que la vía está localizada entre la red global, que se traduce en que hasta 2050 la conexión no aparecería entre proyectos ni presupuestos. La implicación del Gobierno con la Ruta de la Plata ya no se limita a las excusas del estudio de viabilidad que no estará cocinado hasta 2026.