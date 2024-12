Adif enreda con un recurso para dilatar la retirada de la pasarela azul

Publicado por L. Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo le recuerda a Adif la obligación que tiene con la legalidad para quitarle de encima la pasarela azul a Trobajo. Ana Caurel se reunió con la jefa territorial de Cultura Amelia Biaín, para conocer el estado de las actuaciones y de los trámites pendientes después de que Adif recurriera la decisión de Patrimonio que obliga al administrador ferroviario a retirar la pasarela azul, «un armatoste en pleno Camino de Santiago que se levantó sin los permisos pertinentes, como ya reflejó el informe de la Comisión Territorial y que, además, no presta ningún servicio porque permanece cerrada», ha destacado la alcaldesa, quien insiste en que «la solución es la retirada de la estructura y el soterramiento de las vías del tren y, en eso, no vamos a cejar en el empeño». Adif se revolvió ante la determinación de la comisión de Patrimonio y se refugió en un recurso ante el dictamen que le imponía un año para la retirada de la pasarela. El plazo inicial ya está cumplido, sin que el organismo dependiente del Gobierno se haya mostrado dispuesto a quitar el paso metálico que colgó de forma ilegal sobre las vías, en un proceso en el que se saltó toda la normativa. La urgencia del Ayuntamiento de San Andrés para que Adif retire la pasarela contrasta con la pasividad que se mostró en el mandato anterior, cuando los operarios contratados por el administrador ferroviario acometieron el cambio de estructura por otra del mismo calado, sin oposición alguna por parte de las autoridades municipales, y pese a la fuerte oposición vecinal contra este proceso. Fue, precisamente, una iniciativa de la plataforma vecinal por el soterramiento de las vías del tren en Trobajo la espoleta para la intervención de Patrimonio ante la ejecución de la obra en pleno Camino de Santiago, que luego terminó por destapar una cadena de irregularidades que han terminado por obligar a Adif a levantar el modelo de movilidad inspirado en las pasarelas del siglo pasado. Según trasladaron los responsables de Patrimonio a Caurel, el asunto aún no cuenta con una resolución definitiva y «podría alargarse» porque «Adif ha solicitado una ampliación de los plazos». Lejos de arredrarse ante la fuerza administrativa que suele desatar Adif cuando encuentra oposición a sus proyectos, la alcaldesa insiste en que desde el Ayuntamiento de San Andrés «se va a presionar y se va a trabajar» para que el administrador ferroviario «cumpla y traslade a otra ubicación esta estructura». Ese otro lugar no es un punto secreto. La plataforma vecinal que lucha contra el intento de Adif de mantener la brecha de la vía supone la maniobra del alegato la base para ganar tiempo hasta poder colocar la pasarela azul en el paso de Orozco; otro fuego en ciernes entre San Andrés y Adif, al que se debería sumar León, que también ha rechazado esa idea de saltar las vías en ese punto con el mamotreto que lleva dos años clavado en Párroco Pablo Díez. El equipo de Gobierno municipal también comunicó que durante la reunión también se ha avanzado en las cuestiones que afectan a que el Ayuntamiento de San Andrés dé luz verde el Plan del Camino de Santiago, documento que recogerá las actuaciones en la ruta jacobea, reordenando y mejorando la señalización e incluyendo el proyecto de soterramiento de las vías en Trobajo. La UPL, que gobierna en San Andrés, aprovechó la ocasión para recordar que rechaza rotundamente el paso inferior que plantea Adif a través de Párroco Pablo Díez «un túnel que sólo representará más problemas de movilidad». La alcaldesa advierte que desde que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo «vamos a estar vigilantes y seremos reivindicativos» ante un asunto, como es el de la retirada de la pasarela, que debe ajustarse «a los plazos y a la normativa» y que «debe preservar la esencia del Camino de Santiago y hacer conjugar el paso de los peregrinos, el bienestar de los vecinos y la seguridad». Se cumplen cinco años desde que Trobajo del Camino inició la batalla contra Adif a cuenta de un intento de hacer recrecer las barreras estructurales que genera el paso del tren y que divide en dos la localidad, mientras desde el Gobierno socialista se ha negado de forma reiterada cualquier solución que implique rebajar la cota de vía, tal y como se aprobó en el proyecto abandonado en la primera década de este siglo. Cinco años de pelea en la calle, ante el gigante Adif, refugiado bajo el peso de la estructura del Estado.