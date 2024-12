León registra la primera movilización de funcionarios por Muface

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Los sindicatos representantes de los trabajadores públicos mutualistas han convocado dos movilizaciones para esta semana en defensa de Muface, después de que la primera licitación del concierto sanitario quedara desierta porque las aseguradoras no se presentaron a la renovación del convenio al no considerar suficiente la subida de la prima propuestas por el Gobierno. Esta semana están convocadas dos movilizaciones para pedir un nuevo acuerdo para Muface: por un lado, este miércoles 11 de diciembre los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT se concentrarán por la mañana y por la tarde tanto en Madrid como en todas las capitales de provincias españolas. En León será a las seis de la tarde delante de las oficinas de Muface, en la avenida de la Facultad número 13. Los sindicatos convocantes han indicado que en esta manifestación los trabajadores públicos asistidos por Muface estarán acompañados también por los funcionarios de la Justicia de Mugeju, que de igual manera están presentado complicaciones en su prestación sanitaria.Los representantes de los trabajadores han asegurado que saldrán a la calle para exigir al Gobierno una nueva licitación de Muface.