Ambulancias que no llegan, cirugías que se demoran, tratamientos oncológicos que se retrasan... La falta de enfermeras amenaza la Navidad

El Sindicato de Enfermería, Satse, exige a Sanidad y Comunidades Autónomas la aprobación urgente y conjunta de medidas que resuelvan la saturación de servicios clave durante estas navidades y los meses de mayor prevalencia de virus respiratorios.

El Sindicato reclama priorizar los refuerzos de plantillas en los centros sanitarios con condiciones atractivas, la cobertura de todos los permisos del personal e intensificar la actividad en Atención Primaria, reforzando turnos y ampliando horarios con nuevas contrataciones para resolver problemas no urgentes.

Para Satse, “el Ministerio de Sanidad no puede ser un mero observador de una realidad que se repite cada año, y debe promover una serie de actuaciones comunes vinculadas a la falta de enfermeras y otros profesionales sanitarios, que constituye un mal endémico del Sistema Nacional de Salud”.

Consecuencias

“El invierno no sólo trae frío, sino una enorme incertidumbre a todas las personas con problemas de salud, además del aumento de riesgos vinculados a la seguridad del paciente, pero también de los propios profesionales, para los que trabajar en esta época se convierte en un auténtico infierno”, señala.

Sin medidas inmediatas, apunta el Sindicato, “las enfermeras no podremos garantizar una atención sanitaria segura y de calidad, y eso, literalmente, arroja situaciones que los profesionales no deseamos. Las consecuencias son palpables, ambulancias que no llegan a tiempo y lo hacen sin personal, cirugías que se demoran, tratamientos oncológicos y pruebas diagnósticas que se retrasan y que, en tiempo y forma, salvarían vidas”.

Una historia que se repite

Satse incide en que se trata de una situación que se repite todos los años, una vez que empiezan a bajar las temperaturas, y que exige previsión y planificación, y lo más importante, presupuesto.

El Sistema Nacional de Salud exige criterios comunes de gobernanza, algo que constituye la función y prioridad del Consejo Interterritorial: “órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado”. Un órgano cuya prioridad es la “garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos”, unos derechos que para el Sindicato se quebrantan permanentemente rompiendo el principio de igualdad.

El Sindicato señala que es responsabilidad de quien gobierna hacer valer la opinión de las personas a las que representan, que consideran que la Sanidad ha de ser una prioridad en la gestión del presupuesto público.

Déficit estructural

La organización sindical reitera que el “problema de raíz” se encuentra en el déficit estructural de enfermeras que existe en nuestro país. “Si en un hospital puede haber hasta 20 o más pacientes por enfermera, cuando debería haber 6 u 8 pacientes como máximo, la situación ya de por sí complicada empeora aún más cuando las plantillas se reducen en momentos como las fechas navideñas”, añade.

Hace escasos días, el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “Health at a Glance 2024” volvía a situar a España muy por debajo de la media europea, con solo 6 enfermeras por 1.000 habitantes mientras hay países con más de 18 enfermeras por 1.000 habitantes. La media es de 8,4 enfermeras por 1.000 habitantes.