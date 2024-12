Un contingente de 300 soldados parte mañana desde El Ferral para Valencia

Un contingente de 300 efectivos del Regimiento de Artillería de Campaña 63 con base en el Ferral del Bernesga, compuesto por cerca de 200 militares procedentes de los acuartelamientos del Conde de Gazola en León y de Santocildes de Astorga (Raca 64) y otro centenar llegados de Burgos y Cádiz, se incorporarán en las próximas horas a las fuerzas del Ejército de Tierra desplegadas en la Comunitat Valenciana para trabajar en las labores de apoyo a los damnificados por los efectos de la Dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia y que afectó también a poblaciones de Albacete y la costa del Mediterráneo.

La operación durará aproximadamente una semana, según confirmaron a este periódico fuentes militares. No se puede prolongar más tiempo en virtud de las características de las tareas que van a llevar a cabo, que exigen un esfuerzo físico muy notable y que a nivel mental también supone una implicación que no se puede prolongar demasiado tiempo sin que comporte riesgos para la integridad de los miembros del operativo.

Las labores que se habrán de desarrollar consisten básicamente en la recuperación de los espacios útiles que resultaron arrollados por la fuerza de las riadas. La coordinación del operativo de León será conjunta con el V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base también en El Ferral del Bernesga. Todos ellos estarán subordinados a las órdenes del Mando de Operaciones del Ejército de Tierra, que es quien se responsabiliza de las tareas de reconstrucción de la zona afectada.

Las principales cuestiones en las que trabajará el grupo leonés consistirán en la retirada de los muebles que han quedado inservibles por efecto del agua y que en algunos casos se apilan en los aledaños de las poblaciones más dañadas. También se afanarán en la reconstrucción de las infraestructuras que han resultado afectadas por la fuerza de los elementos, aunque este aspecto quedará en un segundo plano, por cuanto depende de los técnicos de Fomento del ministerio en una parte y de la Generalitat Valenciana de otro punto. Sí se ha encargado con especial interés a los efectivos leoneses que trabajen en la localización de las personas desaparecidas que todavía no han sido localizadas. Se trata de cadáveres que no han podido ser recuperados todavía. No hay ninguna esperanza de que, un mes después, haya opciones de encontrar personas con vida que no hayan dado señales de su existencia. Las fuentes consultadas por este periódico rechazaron por el momento evaluar la posibilidad de que el operativo se prolongue en el tiempo a posteriori. Se analizará cuando llegue el momento.

Se les encomienda de forma prioritaria la búsqueda de desaparecidos y la retirada de los enseres que han quedado inservibles por el agua