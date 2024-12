¿Qué hay detrás de los 'billetes de barro'? La Lotería de Navidad afectada por la Dana se vende a raudales

No todo se lo llevó la riada. Desde luego no la solidaridad entre el colectivo de loteros, a las puertas de la campaña más importante para la viabilidad de sus negocios. Ni la de los ciudadanos, volcados en comprar los “décimos sucios”. Se agotaron en pocos días, también en León, y muchos se guardarán como testimonio del dolor, y también del movimiento de apoyo social desatado a raíz de las inundaciones de la dana en Valencia. Eso si la fortuna no les sonríe, porque el imaginario común suele situar los premios grandes del sorteo de Lotería de Navidad en aquellos puntos donde la desgracia se ha cernido a lo largo del año. Valencia sabe bien de ello, no solo este año, pero especialmente ahora.

El desastre de barro se llevó en Valencia también muchas administraciones de lotería, y sus décimos para el sorteo del 22 de diciembre. Los que rescataron los limpiaron y secaron como pudieron, pero ¿dónde venderlos? Un grupo de whatsapp creció por todo el país para sacar en lo posible del fango a los loteros asfixiados allí (que tienen que saldar sus cuentas con el Estado sí o sí el día 21, el sábado, sea cual sea su situación).

Varias administraciones leonesas han participado en este movimiento. Lo explican Carmen Fernández y Concha Pinto, de la administración de Santa Clara en la capital leonesa. No es la primera vez que intercambian números con los expendedores valencianos, pero sí la primera que venden aquí los números consignados en los pueblos valencianos y ceden todos los beneficios de la venta a los loteros arruinados.

“Estaban destrozados. Les pedimos que nos mandaran lo que habían recuperado, pero no había ni mensajería. Los billetes nos llegaron, llenos de barro, a través de voluntarios”. Allí los habían recuperado como podían, “con secadores, cepillándolos,… Con sus locales y sus pueblos destrozados”.

La respuesta entre los clientes leoneses de la administración fue contundente. Los números se agotaron en pocos días. “Intentamos que les enviaran más, para vendérselos desde aquí. Pero las comunicaciones están imposibles, y no ha habido opción. Nos hubiera encantado ayudarles más, y los compradores de León hubieran colaborado sin duda”.

Las administraciones de lotería se han organizado de forma independiente. Desde las delegaciones provinciales de lotería, a las que acudieron, no fue posible la coordinación. El movimiento asociativo del sector también está descabezado, así que las iniciativas tuvieron que realizarse casi personalmente.

El caso es que los ‘décimos sucios’ volaron en León, como en otras tantas partes del país, como una forma más de apoyo a Valencia. La suerte de Navidad sonreirá, como ha hecho durante décadas, a quien corresponda. Pero al menos los loteros que han perdido sus locales y su negocio han sentido el abrazo de sus compañeros de todo el país. Y la esperanza doble de los clientes. La comisión de los billetes de barro es para ellos. La fortuna….¿a quién sonreirá?