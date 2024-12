«La financiación a pymes de Castilla y León crece un 17,3% en lo que va de año»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

José Luis Serrano asumió el cargo de director de Pymes de BBVA en España en diciembre de 2023. A lo largo de su trayectoria en la entidad ha desempeñado diversos roles de responsabilidad en regiones como Asturias, Galicia y, durante varios años, en Castilla y León. BBVA se ha consolidado como un aliado imprescindible para las pymes y autónomos en todos estos territorios, impulsando su crecimiento y acompañándoles en cada etapa de su desarrollo. Con un enfoque cercano y una oferta de valor adaptada a sus necesidades, la entidad refuerza su compromiso con el tejido empresarial del país, destacando especialmente en comunidades como Castilla y León, donde conviven la innovación y la tradición.

—BBVA se ha posicionado como un aliado clave para las pymes y autónomos en España, incluyendo en regiones como Castilla y León. ¿Cuáles son los principales logros alcanzados en 2024?

—Así es. En BBVA trabajamos cada día para ser el motor que impulsa a las pymes y autónomos en España, y este año hemos logrado reforzar nuestro compromiso de manera significativa. Solo en lo que va de 2024, más de 4.700 pymes y autónomos de Castilla y León han elegido BBVA como su entidad de confianza. Lo cierto es que conozco bien esta comunidad autónoma, ya que he trabajado durante años en este territorio, y puedo afirmar que su cultura empresarial se caracteriza por la dedicación, la capacidad de innovación y un profundo arraigo en sus tradiciones.

Pero volviendo a las cifras, también hemos puesto a disposición de más de 320.000 pymes y autónomos de toda España límites preaprobados por un importe total de 27.500 millones de euros, destinados a apoyar nuevos proyectos de inversión. También nos esforzamos por ser un aliado estratégico para el desarrollo y crecimiento sostenible de las pequeñas y medianas empresas, a través de nuestra oferta de valor.

—¿Qué destacaría de esa oferta de valor que señala?

—Destacaría sobre todo que está centrada en las necesidades específicas de cada cliente. Por ejemplo, somos el primer banco en España en ofrecer un servicio integral para la constitución de empresas sin coste adicional, algo especialmente valioso en comunidades que se sustentan gracias a las pymes, como es el caso de Castilla y León. También contamos con productos como la Cuenta Empresas Bienvenida, que está libre de comisiones y ofrece bonificaciones por la domiciliación de impuestos y seguros sociales.

En BBVA nos caracterizamos por ofrecer un trato cercano y especializado, con un equipo altamente cualificado que acompaña a las pymes desde el primer momento. Esto se complementa con nuestra apuesta por la innovación, que nos permite desarrollar soluciones que facilitan el día a día de las pymes y autónomos.

—La financiación es clave para el crecimiento empresarial. ¿Qué datos puede compartir sobre la evolución de la financiación en 2024?

—En lo que va de 2024, la nueva financiación que hemos destinado a pymes y autónomos ha crecido un 17% en España respecto al año anterior. En el caso de Castilla y León, el crecimiento es del 17,3%. Pero me gustaría que no se quedara solo con esta cifra porque en BBVA queremos ser mucho más que un compañero financiero; queremos estar presentes en los momentos clave de sus proyectos empresariales, tanto en Castilla y León como en el resto de España, no solo con financiación, sino también con asesoramiento para que puedan tomar las mejores decisiones.

—¿Por qué es tan importante ese asesoramiento que usted comenta y apoyar a las pymes para el desarrollo económico del país?

—Las pymes representan una parte esencial del tejido empresarial de nuestro país. Recordemos que suponen el 99,8%, según según Directorio Central de Empresas (DIRCE) y son el motor del empleo, generando más del 60% del empleo en el país. Sin embargo, para competir en un mercado cada vez más globalizado, muchas necesitan escalar en tamaño y robustez. Empresas más sólidas fomentan la inversión en innovación y permiten afrontar con mayor solvencia los desafíos del entorno macroeconómico. Y ahí, BBVA como banco global puede hacer mucho, y de hecho lo hacemos.

Nosotros consideramos que el crecimiento de las pymes no solo beneficia al emprendedor o emprendedora que está detrás de esa empresa, sino también a la economía en general, contribuyendo a la generación de riqueza y la creación de empleo.

—Finalmente, ¿cuáles son las prioridades de BBVA en los próximos meses para seguir apoyando a las pymes leonesas?

—Nuestro objetivo es claro, y no solo para los próximos meses sino para los próximos años: queremos seguir siendo la primera opción para las pymes y autónomos leoneses cuando elijan un socio financiero. Para ello, seguiremos desarrollando soluciones adaptadas a sus necesidades, ampliando nuestra oferta de productos y servicios, y reforzando nuestro compromiso con el asesoramiento cercano y especializado.

Además, desde la entidad continuaremos apostando por la innovación y trabajando para ser un referente en sostenibilidad, ayudando a nuestras pymes a adoptar modelos de negocio más sostenibles que les permitan crecer de manera responsable y rentable. Estamos convencidos de que acompañarles en este camino es la mejor forma de construir un futuro más próspero para todos.