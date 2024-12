La tasa de acoso escolar, como en países nórdicos por los asesores

La Consejería de Educación ha estructurado una red de 1.270 orientadores que vela por la salud mental en los centros educativos y que hace que Castilla y León presente tasas de acoso escolar «similares» a las de los países nórdicos.Así lo reflejan los últimos informes como PISA y TIMMS y es algo que destaca la titular de este departamento, Rocío Lucas, que, pone el foco en esta materia. «Si al final la situación personal no es la adecuada, difícilmente puedes aprender matemáticas, lengua o cualquier otra asignatura», ha detallado la consejera. Lucas insiste en que la Junta cuida «mucho la Educación en su conjunto» y aplaude que el sistema educativo no solo sea «el mejor desde el punto de vista académico», «también lo es desde el punto de vista emocional». «Tratamos que los índices de acoso escolar sean los más bajos, que sea tendente a cero, que no exista acoso escolar en las aulas. Y cuidamos mucho esa salud emocional también de nuestros alumnos», ha argumentado.

Al hilo de estas palabras recuerda el refuerzo del Plan de Orientación, «única autonomía que lo ha puesto en marcha», donde se ha aumentado el número de profesionales educativos para detección de casos, 222 en la enseñanza pública y 58 en la concertada (desde la puesta en marcha del Plan en marzo de 2023). En total, hay 1.270 orientadores que atienden a todo el alumnado que lo necesita.

«Damos muchísima importancia a la convivencia escolar en las aulas. Eso hace que cuando evalúan también los informes internacionales, ya salía en PISA, que teníamos unos índices de acoso escolar al nivel de Japón, y en este caso también con TIMSS, con cuarto de primaria, también tenemos unas tasas de acoso escolar a los niveles de los países nórdicos», ha añadido. Por último, Lucas hace partícipe de este «éxito» a las familias en una comunidad en la que demuestran una «gran implicación»