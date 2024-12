La FP supera a Bachiller en jóvenes y lima la renuncia escolar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Formación Profesional ha vivido una auténtica «revolución en los últimos años» hasta el punto de que ya supera en alumnos al Bachillerato, además de «retener» a jóvenes que antes abandonaban los estudios en el sistema educativo, lo que ha permitido reducir cuatro puntos la tasa de abandono escolar, según la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien considera que hay «un antes y un después» en este ciclo formativo como ya advirtió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura. «Dijo que iba a ser la legislatura de la Formación Profesional y la excelencia que hemos alcanzado y cómo están encontrando empleo los alumnos es para estar satisfechos».

La consejera explica que se partía de un número de alumnos que no llegaba a los 30.000, con 15 ciclos nuevos por curso, y ahora se superan los 47.000 —47.134 en total— y de 44 a 50 ciclos nuevos al año. «El alumno se ve más reflejado con esta formación que, además, propicia empleos en empresas del entorno, lo que hace que, en la actualidad, tengamos 47.000 alumnos de FP, más que en Bachillerato —31.468 matriculados—» detalla.

El 96% encuentra trabajo

Unas cifras que también son «muy positivas» cuando se habla de empleabilidad, ya que, en palabras de la responsable autonómica, «el 96% encuentra un puesto de trabajo en la comunidad autónoma y el 93% en la comarca o en la zona donde está estudiando». «Eso genera un vínculo entre el sector productivo y la formación muy importante, porque así la empresa puede tener un crecimiento en capital humano formado y cualificado, que le permite crecer ya no solamente en personal, sino también en exportaciones y en innovación». Lucas incide en que el éxito de este ciclo formativo ha permitido reducir la tasa de abandono escolar del 13,9% del año 2018 a la 9,8% actual al «retener» a alumnos que de otra forma estarían «fuera del sistema». Lucas no cree que haya un «cambio de tendencia» ya que el alumno de Bachillerato sigue «siendo importante» y no hay variación «significativa que sugiera lo contrario».